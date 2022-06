Axel Kicillof advirtió que si la Corte anula la quita de fondos a la Ciudad será un “atropello” y una “porteñada”

LA PLATA.- El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se pronunció sobre el inminente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para definir la disputa por los fondos de la coparticipación que el gobierno central le quitó a la ciudad de Buen os Aires. “Si la Corte falla a favor de ese atropello, más porteñista no se consigue” , advirtió.

En diálogo con periodistas en la Gobernación, Kicillof enfatizó su versión sobre el conflicto y apuntó contra Mauricio Macri y María Eugenia Vidal. “El expresidente, porque sí, por decreto, porque le copa la Capital, le dio dinero a la jurisdicción que vio nacer a su partido político. De manera absolutamente injusta. Hubo queja de todos los gobernadores, menos de la exgobernadora Vidal porque forma parte del mismo grupo político que, subordinada, no abrió la boca. Pero los demás gobernadores sí, así que decidieron [en Cambiemos] que eso tenía que ver con las transferencias de las policías. Y no es verdad, porque las transferencias de las policías tienen una ley que dice que tiene que ser con recursos pero no recursos de la coparticipación”, afirmó.

“Fue absolutamente arbitrario e injusto cuando le dieron los recursos a la ciudad de Buenos Aires. Cambió el gobierno y eso que estaba sujeto a revisión, el gobierno actual fue al Congreso y sacó una ley que con el traspaso de la policía venían recursos asociados a los costos de la policía. Y se retiró la coparticipación indebida. Si la Corte falla a favor de ese atropello, lo hemos discutido con todos los gobernadores, más porteñista no se consigue”, añadió.

El recorte de fondos coparticipables a la ciudad se dio primero por un decreto de Alberto Fernández y los recursos fueron dirigidos hacia la provincia de Buenos Aires en un intento de la Casa Rosada por calmar la escalada de protestas de la policía bonaerense, que llegaron incluso hasta la puerta de la quinta de Olivos.

La Corte Suprema de Justicia tiene en carpeta definir la disputa por los fondos que le sacó la Nación a la ciudad de Buenos Aires. Primero resolverá una medida cautelar, es decir, si interrumpe el recorte sistemático que aplica la Casa Rosada a los recursos que llegaban a la Capital Federal, hasta que defina el tema de fondo.

Los gobernadores peronistas, convencidos de que el máximo tribunal favorecerá a la administración de Horacio Rodríguez Larreta, se anticiparon con un proyecto para modificar la integración del máximo tribunal y llevarla a 25 miembros.

La iniciativa tiene el aval de gobernadores de 16 provincias, para darle un “carácter federal”. Firmaron el documento Axel Kicillof (Buenos Aires), Ricardo Quintela (La Rioja), Raúl Jalil (Catamarca), Alberto Rodríguez Saá (San Luis), Gildo Insfrán (Formosa), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Alicia Kirchner (Santa Cruz), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Sergio Uñac (San Juan), Sergio Ziliotto (La Pampa), Gustavo Sáenz (Salta), Jorge Capitanich (Chaco), Oscar Herrera Ahuad (Misiones) y Mariano Arcioni (Chubut).

El ministro del Interior, Eduardo de Pedro, lidera la estrategia política para juntar a los gobernadores y fue el funcionario político que convocó la Corte cuando dialogaron con Rodríguez Larreta para acordar la negociación que fracasó.

En la Ciudad, la respuesta a los gobernadores, con un mensaje para la propia Corte, la dio Rodríguez Larreta, que dijo que si la Corte le daba la razón y le devolvía los fondos coparticipables que le quitó la Nación iba a bajar inmediatamente los impuestos de los porteños.

Tarifas y escuelas cerradas

Por cuerda separada, el gobernador Axel Kicillof se refirió a las subas de tarifas que se aplicará en la provincia. “Nosotros venimos acompañando lo que el gobierno nacional regula a escala federal como todas las provincias. Esto cambia el costo de la energía en un impacto que está por debajo de la inflación. Hay que hacerlo a través de audiencia pública”, dijo el mandatario, que estimó en torno al 20 por ciento la suba en las tarifas de electricidad para este territorio.

Durante un brindis por el Día del Periodista, el mandatario provincial criticó a los medios porteños. “Vean como informan los medios porteños en el caso de las escuelas: nosotros hemos hecho más obra que nunca. Estamos avanzando. Invertimos más que el doble que el gobierno anterior anualmente. Pero hay como una obsesión por mostrar lo que falta en la provincia. No lo que se ha hecho o se va a hacer. Si ustedes van a los Consejos Deliberantes van a enfatizar todo lo que se hizo. ¿Cuál es la agenda provincial? Lo que se hizo o el escándalo. Mi invitación a los medios es a reflexionar”, dijo el jefe de Estado provincial.

El mandatario explicó que cuando asumió no había un censo edilicio para conocer el estado de las 11.000 escuelas de este territorio. “De ahí a esta parte tenemos concluidas 4000 obras. Entre esas obras detectamos que para hacer de gas había 1967 que estaban vinculadas con las instalaciones de gas de las cuales tenemos 1556 ya terminadas”, enfatizó.