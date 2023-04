Axel Kicillof “ató cabos” entre el asesinato del colectivero, unas declaraciones de Bullrich y el ataque a Cristina Kirchner

escuchar

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, rompió el silencio sobre el asesinato del colectivero Daniel Barrientos, ocurrido en La Matanza. Lo hizo 24 horas después de los hechos en un canal de televisión. Al igual que Sergio Berni, Kicillof sembró dudas este martes sobre el móvil del asesinato del chofer y trazó un extraño paralelismo entre unas declaraciones de Patricia Bullrich sobre la inseguridad en los colectivos e inclusive recordó que antes del intento de asesinato de Cristina Kirchner hubo unas afirmaciones de Gerardo Milman sobre el atentado.

“Las circunstancias bajo las que se produce el asesinato a sangre fría del chofer no son dudosas sino inéditas”, explicó en diálogo con C5N. Y agregó: “El colectivo fue cruzado por un auto y subieron dos personas con armas de gran calibre. Parecía el robo a un blindado. Se llevaron solamente un bolso y una mochila”.

Para Kicillof, el accionar de los delincuentes amerita que el caso sea “investigado a fondo por las Justicia”. “Esto no parece el robo de un colectivo. Es muy raro”, alegó. Y dijo tener presentes ciertas “incoherencias” que aparecieron en las últimas horas y, según precisó, tendrían vínculo con la líder del Pro, Patricia Bullrich: “Lo tengo que decir, unos días antes había estado Patricia Bullrich hablando de los colectivos. Lo mismo pasó con Cristina. Milman habló unos días antes del asesinato”.

“Después las agresiones a Berni. ¿Qué se empezó a encontrar? Carteles similares a los de un acto de Patricia Bullrich. También colectiveros dijeron que las personas que agredieron al ministro no eran conocidas. Es raro”, detalló como una segunda evidencia del involucramiento de la exministra de Seguridad.

“Uno tiene que adelantarse pero si tiene una cola, cuatro patas y ladra… Vuelvo sobre lo mismo, hay que tener cautela. Hay que esperar a ver qué es lo que diga la Justicia porque hay algo extraño, tanto en el asesinato como en la agresión. En general, no le pegan al que va a poner la cara a la zona de conflicto”, completó.

Sobre el mismo enfoque, Kicillof no olvidó hacer mención al accionar de la Policía porteña: “Es otra cuestión a investigar”, sostuvo. Y remarcó: “El ministro de Transporte Jorge D’Onofrio llegó al lugar 30 minutos antes que Berni y pudo dialogó sin problema. Cuando llegó Berni recién apareció esta gente que quería atacarlo”.

Dardos a la oposición y un reproche para Aníbal Fernández

El gobernador acusó a la oposición de hacer “carancheo” político con el asesinato y con el ataque a Berni. “Vi desde opinólogos hasta referentes de otros espacios que parecían incentivar lo que había pasado y hasta lo avalaban”, denunció. Y añadió: “Siento que es algo bastante lamentable y que hay que repudiar en todo sentido. A mi me tocó ser oposición y no hice esto. Esto me da la señal de que ya comenzó la campaña electoral. Ellos [en referencia a Juntos por el Cambio] tienen un problema con la provincia de Buenos Aires. Pero no lo van a resolver así, instigando, dándole razón a cualquier violento”.

Kicillof también le dio entidad a un reclamo que Berni lanzó a su par nacional Aníbal Fernández, en relación a pedidos desde la provincia de Buenos Aires sobre presencia de Gendarmería en zonas de conflicto -Fernández dijo que eso nunca ocurrió-. “A Aníbal lo escuche decir que no habíamos pedido gendarmes. Yo tuve reuniones con el Presidente, con la ministra anterior. Habíamos pedido la geolocalización de los gendarmes y la coordinación con los gendarmes” , arremetió.

Y cerró: “Estamos pidiendo los efectivos. Los necesitamos. Hay que redoblar la lucha contra la inseguridad porque el delito cambió. Debemos atacar de otra forma”.

