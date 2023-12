escuchar

LA PLATA.- El gobernador Axel Kicillof espera que el Senado de la provincia de Buenos Aires apruebe hoy dos proyectos cruciales en la Legislatura: la ley impositiva 2024 -que incluye como novedad actualización periódica por inflación y alzas con picos de 300 por ciento para los bienes patrimoniales de mayor valor- y un pedido para tomar deuda por el equivalente a 1.800 millones de dólares.

Unión por la Patria busca consenso con un cuerpo dividido en siete bloques para intentar aprobar los dos proyectos y girarlos a Diputados, pero la negociación se presenta complicada dado que la Ley Impositiva genera resistencia entre diversos sectores de la oposición, que se hicieron eco del malestar entre los contribuyentes.

Las alzas más importantes se registrarán en las alícuotas del impuesto inmobiliario rural y urbano, donde la suba – para un 8 % de las partidas- llegarán al 300 % interanual. El 90 % de los contribuyentes recibirá una actualización menor a la inflación, aseguró el Ministerio de Economía, a cargo de Pablo López, a efectos de encauzar la negociación. En el caso de las patentas la suba alcanzará hasta el 270 %.

La Ley Impositiva traerá una serie de novedades, no sólo en la suba de las alícuotas en los bienes patrimoniales de mayor valuación. También incluirá la posibilidad de actualizar impuestos varias veces al año.

El Senado bonaerense

Las dos propuestas del Poder Ejecutivo son cuestionadas por la oposición, que exige modificaciones, en particular al proyecto original de la Ley Impositiva, fundamentalmente en los topes del Impuesto Inmobiliario. En varios encuentros que tuvieron lugar en las últimas horas, los legisladores del exbloque Juntos, hoy repartido en las bancadas del PRO, UCR+Cambio Federal y la Coalición Cívica, coincidieron en que “si no tocan la (ley) Impositiva, así como está, no pasa”.

“Es difícil por las diferencias que tenemos en los aumentos patrimoniales- dijo el senador Marcelo Daletto a La Nacion- El gobierno baja hasta 280 % y el PRO no quiere subas de más de 200 %”, precisó el legislador del PRO.

Los presidentes de los bloques opositores se reunieron ayer con el ministro López para destrabar la ley pero no llegaron a un acuerdo aún.

“¿ No probaste con bajar el gasto de la política en vez de aumentarle impuestos a la gente, Kicillof ?”, preguntó en las últimas horas el exprecandidato a gobernador, Diego Santilli.

Desde el Poder Ejecutivo se respondió que Ley Impositiva 2024 “se redactó sobre la base del concepto de mayor progresividad a la estructura tributaria, haciendo hincapié en la solidaridad de los sectores con mayor capacidad contributiva, y atendiendo especialmente la realidad de las pymes, que son el principal factor de generación de empleo”.

Según informaron fuentes oficiales, en el caso del Impuesto Inmobiliario se establecieron topes progresivos de crecimiento del gravamen respecto al año anterior, los cuales son ascendentes a mayor patrimonio. El 90% de los contribuyentes tendrán aumentos iguales o menores al 200%.

“Si tenemos en cuenta que la inflación acumulada entre enero 2023 y febrero 2024 se proyecta en más del 300%, la mayor parte de las partidas tendrán aumentos por debajo de la inflación”, informó López.

En tanto el pedido para tomar deuda por 1.800 millones -nominado en dólares- es igual a los vencimientos que tiene la provincia en 2024. Pero sólo 720 millones de esta deuda que vence el año que viene está nominada en billetes norteamericanos. Kicillof destacó ante los alcaldes que escuchará el reclamo de incluir un fondo para los municipios, pese a que las comunas mantienen deudas con la administración central en conceptos de IOMA, IPS e Infraestructura.