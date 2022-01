Axel Kicillof contestó preguntas sobre petróleo, hizo un chiste sobre la mesa judicial y criticó a Sturzenegger

PINAMAR (Enviado especial)-.”Bueno ahora hagan preguntas más fáciles, che”, dijo Axel Kicillof y soltó una sonrisa. El gobernador bonaerense acaba de responder ante empresarios de la costa bonaerense sobre la preocupación de algunos sectores ante la autorización que recibieron petroleras para la exploración offshore en el Mar Argentino, a 320 kilómetros de los balnearios más conocidos.

La noruega Equinor, Shell y la argentina YPF tuvieron el aval de la secretaría de Energía para la búsqueda de hidrocarburos la semana pasada.

La inquietud ambiental, que se vio reflejada en una marcha en Mar del Plata, conocida como “Atlanticazo”, llegó a la reunión que el gobernador mantuvo con sectores de la economía y el turismo en el Golf Club de Villa Gesell, a la que fue acompañado por dos de sus ministros, Nicolás Kreplak y Augusto Costa.

“En primer lugar quiero aclarar que eso está en territorio nacional, en el Mar Argentino y no es jurisdicción de la provincia de Buenos Aires”, explicó.

Kicillof intentó llevar tranquilidad sobre un posible perjuicio a la costa. “No va a afectar la cuestión visual”, dijo, y agregó: “Es prácticamente imposible que haya un derrame”.

“Por lo que sé hasta ahora, en el único lugar que perforaron hay 32 mil millones de dólares. Para la provincia, podría ser una actividad económica muy importante. Para ustedes, también”, indicó.

Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, participó de un acto y una reunión en el Club de Golf de Villa Gesell. Tomás Cuesta - LA NACION

Puso como ejemplo el caso de Río de Janeiro, donde, según señaló, desde que se autorizó la exploración petrolera, esta actividad superó al turismo.

Si bien para el gobernador no existen mayores riesgos y sí muchos beneficios con este proyecto, aclaró: “La cuestión ambiental es importante, hay que asegurarse que estos pozos se hagan con todo el cuidado que haga falta”.

Sobre la empresa que fue autorizada, contó: “Tiene 6000 pozos y ningún accidente”. Y luego afirmó que la exploración en Mar Argentino viene de los años ‘60 y no ha generado un problema ambiental. Pidió, también, cautela y hablar con información precisa sobre el tema.

Contra la iniciativa

Cuando llegó al complejo en Gesell, un grupo de ambientalistas reclamaba en la puerta del Golf Club contra esta iniciativa. Pero la cuestión petrolera fue uno de los tantos temas por los que le preguntaron y respondió, acompañado también por Eduardo “Wado” de Pedro, el ministro del Interior de la Nación.

“¿Usted fue a un recital, hace dos meses, no?”, quiso saber un empresario de la cultura. “Sí, claro”, contestó. “En La Plata”, agregó. Entonces, el hombre empezó a relatar un concierto que estaban organizando. El tono parecía de crítica. Pero resultó que no. Lo iba a invitar al evento, el 19 de enero. “Va a estar el ballet del Teatro Colón”, le explicó. “Así que va a tener que venir”, le tiró. Kicillof, dijo, en broma: “Bueno, si vamos a empezar con amenazas…para eso tenemos a la mesa judicial”. No fue el único tema político que tocó el gobernador en su encuentro, del que también participó el intendente local, Gustavo Barrera.

Turismo y facilidades impositivas

En un momento del encuentro, que fue al mediodía, uno de los asistentes le preguntó por la posibilidad de extender las facilidades impositivas. Y algunos beneficios que ayudaron este año a reactivar el turismo. Entonces, el gobernador informó que se están analizando los instrumentos aplicados, para ver si se van a continuar y de qué manera, como el PreViaje. “Tal vez de manera focalizada, tal vez para la temporada”, explicó. Y ahí mostró su enojo por las críticas que sectores de la oposición hicieron al programa para reactivar la actividad.

“Sturzenegger criticó el PreViaje. Hay gente que odia al Estado. Yo no llamaría a nadie planero por recibir un subsidio para el turismo. Fue fundamental ese programa”, soltó. Pareció hasta un pedido para que, ante esas críticas, no se hiciera silencio desde el sector privado. Aunque no lo dijo.

Hubo otro momento similar cuando le preguntaron por habilitaciones para emprendimientos. “Estamos trabajando en eso. También hay que decir que el modelo ese de que se construye un country y luego al lado viven los que lo hicieron, los trabajadores, en un barrio popular, es un desastre. Queremos hacer emprendimientos públicos y que el sector privado también acompañe”.

La reunión fue, en términos generales, distendida. Y terminó con una foto en el campo de golf. Todos sonrieron al final.