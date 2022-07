Axel Kicillof cuestionó la quita de subsidios a la luz y el gas y le pidió al campo “que piense cómo aportar”

LA PLATA.- En medio de la tensión económica y los cambios que se preanuncian en el gabinete nacional, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, cuestionó al Fondo Monetario Internacional (FMI) por proponer quitas en los subsidios a la luz y el gas . Pero también apuntó al campo: dijo que su gobierno está para ayudar a los pequeños productores, que un peón no es lo mismo un productor de soja o un gran propietario. “Hay que pedirle a todos los sectores que piensen cómo pueden aportar”, agregó, en relación a este grupo.

Durante una recorrida por el interior de la provincia de Buenos Aires, donde entregó títulos de propiedad a unas 200 familias de Salliqueló y Pellegrini, el jefe de Estado provincial se refirió a las exigencias del organismo internacional para sostener el acuerdo que firmó el exministro de Economía Martín Guzmán, y que este fin de semana avaló en Washington su sucesora, Silvina Batakis, hoy en el centro del vendaval que sacude a la Casa Rosada.

“El gas que en el mundo escasea y acá se compra para que no falte, [se] paga hoy a 30 dólares. No es lo que uno paga en el domicilio. No es lo que uno paga en electricidad. Existe el famoso subsidio. Escuché gente del FMI diciendo que hay que terminar con subsidios. ¿Se acuerdan? Venimos de un época de tarifazos de 3000 por ciento. Porque no teníamos que tener más subsidios. Yo digo que, por más que haya una crisis internacional y los precios se vayan muy alto, lo importante es que los trabajadores, el pueblo, pueda pagar el gas, la luz, pueda producir, vivir con bienestar. Si quieren, pueden llamarlos a los nostálgicos y cobrarles esos dólares a cada uno”, ironizó. “En tiempo difíciles tenemos que hacer esfuerzo muy grande”, remató.

Kicillof defendió la política del gobierno para suministrar gas en tiempos de guerra: “Estamos viviendo en una época muy turbulenta. Por suerte nosotros reactivamos Vaca Muerta y pronto vamos a estar con el gasoducto de una empresa nacional, YPF. Obviamente, la cosa no está fácil. Después de la pandemia, vino la guerra. Y no se pudo normalizar nada en todo el planeta y hay que ir tomando decisiones. Pero en estos tiempos difíciles está el Estado”, dijo.

“Nosotros el año pasado, en julio, importamos 58 barcos con gas para que no se corte la electricidad. Este año, 30 barcos. Pero salen más de diez veces más. El año pasado, 600 millones de dólares. Ahora, 2000 millones de dólraes para que haya electricidad. Para que haya producción, luz, electricidad”, dijo el gobernador.

Axel Kicillof hoy en un acto en Salliquelló

Desde Salliqueló y Pellegrini, el gobernador se metió en la puja con el campo, mientras un sector de la Casa Rosada busca suspender la manifestación de piqueteros anunciada para este sábado frente a La Rural de Palermo y luego de que el Banco Central promoviera un incentivo para que los productores vendan su cosecha.

“Vieron que hay un tironeo [sobre] si se liquida o no soja. No es el campo el único que puede aportar dólares: están las mineras y petroleras. También está el campo y le tenemos que decir a todos los sectores que pueden aportar que piensen como pueden aportar”, pidió.

“Nosotros veníamos de una época donde la provincia no daba crédito. Hoy se ocupa del crédito al sector agropecuario. Particularmente al pequeño productor chacarero. Nosotros estamos para darle una mano al pequeño productor agropecuario”, destacó, en oposición a los reclamos de la Sociedad Rural. Y contrastó: “El campo no es todo lo mismo: no es lo mismo el peón que el gran propietario. Ni el peón que el que hace soja”.

Acto seguido, Kicillof criticó a los medios de comunicación nacionales y apuntó contra “aquellos que tanto les gusta atacar al Estado desde la comodidad del living o del estudio de la televisión”.

“Los canales de televisión que se llaman libertarios dicen que no tiene que haber Estado. El que no le guste al Estado que explique qué hacemos en nuestra provincia si no hay estado . Esto no es una defensa ciega. O que todo está bien. O que faltan cosas. Nosotros defendemos la escuela pública. Hay salud, educación, energía producción”, señaló.

Por último, volvió a criticar al gobierno de la ciudad de Buenos Aires: “Hubo pandemia. En la Capital Federal atacaban a la provincia sin saber que en nuestra provincia, en el interior, hay muchos prestadores que son públicos. Ahí es un discurso contra el Estado. Si acá fuera un negoción poner clínica privadas, ya habría un montón. Pero como no es negocio, acá está el Estado. Si sacamos el Estado todo se va al conurbano, al gran Buenos Aires. Todos los días escuchamos que la provincia es inviable, que hay que dividirla que hay que romperla. Nosotros estamos orgullosos y vamos a seguir trabajando”, prometió.