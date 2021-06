Axel Kicillof defendió la suspensión de las clases presenciales en Junín, frente a una protesta

LA PLATA.- El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, defendió hoy la decisión de mantener suspendidas las clases presenciales en algunos distritos de la provincia de Buenos Aires. Desde Junín, uno de los municipios con las escuelas cerradas, pidió respetar las normas epidemiológicas mientras un grupo de padres se manifestaba con bocinazos.

La protesta se realizó en el Parque Borchex. Unas sesenta personas se movilizaron en autos frente a un importante cordón policial que custodiaba al gobernador. Los padres pedían la reapertura de las aulas, que en Junín están cerradas desde hace dos meses.

“Quiero hablar de las restricciones. Hicimos un esfuerzo muy grande. A todos nos gustaría no tener ninguna limitación”, dijo. “Hay que tener más cuidados. Le pido, intendente, que impida que los contagios crezcan. Le pido que respetemos las reglas y normas.”

Kicillof relató que en el conurbano se logró que los contagios bajara a menos de 500 casos cada cien mil habitantes y que eso permitió recuperar la presencialidad. “Es lo que todos queremos, con el menor riesgo posible”, dijo.

En Junín, un grupo de familias le reclamó a Axel Kicillof la reapertura de las escuelas a Kicillof Padres Organizados

Pero afirmó: “Yo prefiero a veces sacrificar actividades y no sacrificar vidas. A seguir cuidándose. Lo logramos en el conurbano y lo vamos a lograr en el interior, que entró después en las restricciones. Es cuestión de ser solidarios. Estamos cerca de lograrlo”.

Mañana está previsto el regreso a las aulas en 65 distritos. Otros 70, en su mayoría del interior, quedaron excluidos por la situación epidemiológica. Los intendentes de Juntos por el Cambio y vecinalistas que gobiernan en 46 de esas comunas amenazan con rebelarse, movilizarse y cortar rutas.

Los 70 distritos en fase dos son los que no tienen clases presenciales

En línea con lo que sostuvo ayer Cristina Kirchner, que compartió un acto con Kicillof, el gobernador pidió “que no se haga una suerte de discusión acerca de lo que no es discutible”.

Mientras el gobernador hablaban, un grupo de familias pedía la reapertura de las escuelas. “Mi hijo tiene tres años. Fue a la escuela 15 días en su vida. No habla. Tuve que hacer consultas con neurólogos. Y me recomiendan que la mejor terapia es la escuela”, dijo a LA NACION Juan Pablo Gerin, de Padres Organizados Junín.

Axel Kicillof durante su discurso en Junín; de fondo se escuchaba la protesta

“La manifestación se hizo a lo lejos porque la policía no nos dejaba acercarnos”, relató Clara Solveyra, de la misma agrupación. “Solo pedimos que regresen las clases presenciales”, agregó.

El jefe de Gabinete de la provincia, Carlos Bianco, sostuvo esta mañana que la clasificación entre los distritos que vuelven a las clases presenciales y los que no es exclusivamente sanitaria y que no esconde una “especulación política”.

Padres Organizados reclama el regreso a las aulas en los distritos bonaerenses que siguen con las escuelas cerradas Padres Organizados

“Hasta la semana pasada el problema era que en el AMBA no había clases. Cambió la situación epidemiológica. No hubo especulación política. Eso nos permite volver a la presencialidad. Inmediatamente que se vuelve a la presencialidad otros distritos del interior empezaron a quejarse. La respuesta es que la incidencia de casos es mayor a 500. No discriminamos a nadie”, afirmó Bianco.