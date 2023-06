Axel Kicillof intenta apuntalar a Wado de Pedro con un acto con el Chiqui Tapia

escuchar

LA PLATA.- La fórmula es sencilla. Fútbol más Cristina Kirchner: dos ingredientes ganadores en el Gran Buenos Aires a los que apuesta fuerte el gobernador Axel Kicillof para instalar al ministro del Interior de la Nación, Eduardo de Pedro, como candidato a presidente en una fórmula que lo lleve a él como postulante a gobernador por el Frente de Todos.

La primera foto de esta apuesta, que Kicillof busca consolidar en tiempo de descuento antes del 24 de junio, tendrá lugar esta tarde en la gobernación de la provincia de Buenos Aires. Los dos candidatos bendecidos por la vicepresidenta Cristina Kirchner se mostrarán junto con Claudio “Chiqui” Tapia, el titular de la Asociación de Fútbol de Argentina (AFA), figura asociada a la victoria de la selección en el último campeonato mundial.

De Pedro -que aún no formalizó su candidatura a Presidente, pero se mueve como el ungido por Cristina- necesita en tiempo récord ganar difusión de su figura entre el electorado para poder consolidarse. Nada mejor que el fútbol para multiplicar por millones la figura de un candidato con poco nivel de conocimiento, según lo reflejan diferentes encuestas.

Cristina Kirchner y Axel Kicillof en el acto del 25 de mayo Rodrigo Néspolo

La foto Kicillof, Wado y Tapia que se retratará esta tarde no perderá importancia por la eliminación de ayer del seleccionado sub 20 de la Argentina. Por el contrario, la atención de los medios deportivos estará puesta en la definición de Tapia sobre la continuidad o no del director técnico del equipo juvenil, Javier Mascherano. Los flashes están más que asegurados y esa difusión masiva es la que necesita Wado de Pedro para elevar su nivel de conocimiento entre el electorado.

Claudio "Chiqui" Tapia, Sergio Massa y Matías Lammens anunciaron el Mundial Sub 20 en la Argentina desde el Ministerio de Economía

De Pedro necesita visibilización y eso hoy se lo garantiza Tapia. Una jugada diagramada al milímetro por el gobernador que busca quedarse en la provincia cuatro años más y que jugará sin escatimar esfuerzos para instalar la figura presidencial de Wado.

La provincia firmará un convenio con la AFA para que se pueda utilizar el Estadio Diego Maradona, administrado por el Estado bonaerense. Un convenio que en la práctica ya tiene lugar dado que varias de las fechas del mundial sub 20 se juegan allí.

El Estadio Único Diego Maradona es la escenografía elegida por Cristina Fernández de Kirchner para cada acto multitudinario de lanzamiento electoral del Frente de Todos hace más de una década, por lo que la sociedad de la AFA con Cristina ya está más que instalada. La idea es transferir todos estos atributos a la figura de Wado de Pedro.

A la vez el gobernador trabaja para que las recorridas del ministro del interior en los distritos más populosos del gran Buenos Aires no sean solo fotos vacías: tiene previsto la entrega de computadoras correspondientes al programa Conectar Igualdad bonaerense. Por caso, en el inicio de la semana De Pedro entregó 376 netbooks en San Vicente.

La semana que pasó los alcaldes peronistas ya se comprometieron para acelerar las recorridas junto a De Pedro e hicieron público ese compromiso en una foto junto al ministro del Interior y Máximo Kirchner.

“Vamos a trabajar con mucho en territorio con Axel y los intendentes para instalar la figura de Wado”, se escuchó en la Casa de Gobierno de La Plata. “Se va a consolidar una línea discursiva”, según los funcionarios que dirigen la campaña. “Tenemos por objetivo fortalecerlo y acompañarlo”, admitieron.

Temas Elecciones 2023