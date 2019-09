Axel Kicillof en Costa Salguero Fuente: LA NACION - Crédito: Hernán Zenteno

Lucrecia Bullrich SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 4 de septiembre de 2019 • 16:21

Lo primero que dijo Axel Kicillof fue que no hablaría "de la crisis financiera ni de la coyuntura", pero no por eso ahorró críticas a Mauricio Macri y a María Eugenia Vidal.

Kicillof acusó al Presidente de liderar un "industricidio" y a la gobernadora bonaerensede no haber hecho nada para evitarlo o para morigerar sus consecuencias.

El candidato a gobernador del Frente de Todos habló esta tarde en el Congreso Industrial Pyme de la Unión de Industriales de la Provincia de Buenos Aires (Uipba), que se realiza en Costa Salguero.

"Estamos ante un plan de destrucción masiva de la industria, una política que ya se aplicó antes en la Argentina y por el que la industria está condenada, una tormenta perfecta que tiene como resultado el industricidio", aseguró Kicillof ante unos 300 industriales reunidos en uno de los auditorios del pabellón uno del complejo de exposiciones. No nombró a Macri. No hizo falta.

El exministro de Economía de Cristina Kirchner trazó ese diagnóstico después de explicar que la "tormenta perfecta" estuvo compuesta por cuatro elementos "centrales" de la política macroeconómica de Cambiemos en los últimos cuatro años: el tarifazo, la devaluación, la apertura comercial "indiscriminada" y la tasa de interés "más alta del mundo".

"Yo no conozco ningún sector de la economía que pueda decir hoy que le está yendo bien", cuestionó Kicillof.

Tras la descripción de cómo cada uno de esos factores impactó en la "crisis inédita" de la actividad industrial de la provincia, Kicillof apuntó contra Vidal, aunque también evitó mencionarla con nombre propio.

"En ninguna otra provincia hubo tanta inacción de un gobierno provincial", disparó el candidato en alusión a Buenos Aires. "No se usó el Banco Provincia para enfrentar una situación crítica, no se ofrecieron tarifas diferenciales, no se usó ninguna herramienta para hacer frente a un plan macroeconómico muy nocivo para el sector industrial", ahondó Kicillof.

Aunque trató de evitar polemizar sobre las nuevas restricciones a la compra de dólares, el candidato recordó: "La política macroeconómica que ejerció este gobierno se conoció el 16 de diciembre de 2015 cuando el entonces Ministro de Economía, Alfonso Prat Gay, anunció cómo desarmaban el... ¿cómo le dicen ahora? 'paraguas cambiario' anterior (en alusión al cepo). Anunciar medidas para desarticular el 'paraguas cambiario anterior'. Por eso no quiero ponerme polémico en este momento, ni tampoco chicanero".

El mismo auditorio que ayer había recibido a Vidal con aplausos en varios momentos de su exposición, e incluso la escuchó prometer una moratoria para el sector, se mostró frío aunque expectante con el candidato del Frente de Todos que hace casi un mes quedó a las puertas de alzarse con la gobernación tras ganarle las PASO a Vidal por 17 puntos de ventaja.