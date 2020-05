Conferencia de prensa de Axel Kicillof junto a Julio Alak y Sergio Berni Fuente: LA NACION - Crédito: Santiago Hafford

LA PLATA.- El gobernador Axel Kicillof se pronunció hoy de manera contundente: " No nos gusta la liberación de presos acusados de delitos graves . No lo promovemos. Si el Poder Judicial cometió errores deberá revertirlo. Confío en que la Corte ordene esta cuestión. Va a resolverlo. Y va a dar tranquilidad" vaticinó.

El ministro de Seguridad, Sergio Berni fue aún más allá: "Ha sido una liberación de presos descontrolada. Nadie sabe quiénes son, qué hicieron y a dónde fueron. La decisión del Poder Judicial ha sido torpe e irritativa. La Corte tiene la posibilidad de ordenar esta situación".

Los dos funcionarios hablaron esta mañana durante una conferencia de prensa donde se anunció la construcción de 1350 plazas que equivalen a tres nuevas unidades para descomprimir la superpoblación que - con 50.000 presos- es del 103 por ciento en este territorio.

El ministro de Justicia, Julio Alak informó en el mismo acto que el gobierno anterior aumentó la superpoblación en 16.000 presos y no construyó ni una cárcel. "Es una irresponsabilidad que ahora sugieran mandar los internos a cuarteles o fábricas", dijo. Informó que el último mes se le dio prisión domiciliaria a 1600 presos. Menos que los 1700 liberados en el mismo periodo del año pasado, aseguró.

El gobernador salió a desmentir presiones al Poder Ejecutivo para liberar presos. Y por el contrario señaló la responsabilidad del procurador General, Julio Conte Grand . "Las decisiones del Poder Judicial le compete al Poder Judicial. Lo que le compete al Poder Ejecutivo son las condiciones de detención de los penales", dijo.

Luego citó : "El Procurador, en su resolución 158, donde instruye a defensores que dependen de él a impulsar prisiones domiciliarias omitió señalar que las prisiones domiciliarias no pueden contemplar a quienes hayan cometido delitos graves. Ofensas sexuales, violaciones, delitos a mano armada. O con violencia. No lo dijo Conte Grand", destacó.

En cambio el gobernador aseguró que el Poder Ejecutivo, cuando le solicitaron opinión, si planteó que el Poder Judicial si concedía prisiones domiciliaria debía tener en cuenta el tipo de delito. "El Procurador no lo hizo. Es un hecho", enfatizó.

"Nos parece aborrecible cuando se le da prisión domiciliaria a quienes han cometido delitos graves exponiendo a las víctimas. No lo promovimos. No está dentro de nuestra jurisdicción. Espero que esa situación se revierta. Eso tiene que ocurrir por el poder judicial. Espero que la Corte ponga orden en esta situación. Yo no lo puedo hacer", dijo Kicillof.

El gobernador se refirió también a los fallos del Tribunal de Casación: "Ha tomado ese criterio: no sólo condiciones de salud, sino además gravedad de delitos", aseguró.

"Si un juez acusa presiones del Poder Ejecutivo, que haga la denuncia. Este Poder Ejecutivo en el marco de la pandemia hace el trabajo de cuidar y proteger a los bonaerenses", expresó.

"Vamos a estar inaugurar 1300 nuevas plazas en el sistema penitenciario bonaerense. Lo tenemos que hacer porque en lo que a nosotros nos corresponde. Tenemos que defender a los trabajadores del Servicio Penitenciario. Si hay crisis sanitaria al interior obviamente la capacidad hospitaliaria para el resto de la población se ve afectada. Es un problema de toda la comunidad".

El gobernador recordó "Recibimos una situación de emergencia declarada por el gobierno anterior. Más: una huelga de hambre de 15.000 internos.Nosotros saldamos deudas de proveedores. Y vamos a invertir 800 millones más para ampliar la infraestructura.

Las nuevas plazas estarán terminadas en octubre, según el anuncio. Habrá una nueva cárcel en Lomas de Zamora con capacidad de 500 plazas. También harían nuevos pabellones en Campana, Olmos y Florencio Varela