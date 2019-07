Kicillof se despegó del ataque verbal de Aníbal Fernández a Vidal

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 28 de julio de 2019 • 12:50

El precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires del Frente de Todos, Axel Kicillof, tomó distancia del ataque verbal de Aníbal Fernández a María Eugenia Vidal, a quien comparó con el femicida múltiple Ricardo Barreda.

"La comparación con un femicida me resultó penosa. Desde el primer día mi campaña se trata de proponer y discutir ideas y prioridades. No quiero una campaña sucia ni de agresiones. No es mi forma de hacer política", dijo Kicillof en diálogo con Radio 10.

"Mi campaña es mucho más sencilla. Se trata de recorrer la provincia, escuchar, de tomar nota", agregó.

Con estas declaraciones, el exministro de Economía se suma a las posturas tomadas por el precandidato a jefe de gobierno porteño del kirchnerismo, Matías Lammens, y el diputado Facundo Moyano, que criticaron a Fernández por sus dichos. Además, se alinea a los funcionarios de Cambiemos que también repudiaron la actitud.

"Fue un espanto lo que dijo ese señor, pero bueno es lo que son ellos. A mí, desgraciadamente, no me sorprende en nada", aseguró por su parte el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Asimismo, la diputada nacional Silvia Lospennato reflexionó que "los argentinos decidimos dejar atrás el machismo y la violencia de género, tanto la física como la simbólica. Las mujeres merecemos respeto".

El viernes pasado, el excandidato a la gobernación bonaerense y ahora postulante a concejal de Pinamar criticó a la gobernadora Vidal en diálogo con Futurock y recordó una frase de la campaña de 2015 de Cambiemos. "Se acuerdan que hacían una publicidad que decía: ¿A quién le confiaría a sus hijos usted, a Vidal o a (Aníbal) Fernández?", dijo el exministro y continuó: "Yo, ¿sabés a quién no se los confío? A ella. Después veo con el resto, qué se yo, por ahí se los dejo a Barreda, pero a ella no, olvídate".

Así, Fernández aludió al cuádruple femicida que el 15 de noviembre de 1992, en la vivienda familiar de La Plata, mató con disparos de escopeta a su esposa, a su suegra y a sus dos hijas.