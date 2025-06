Axel Kicillof y Patricia Bullrich se pronunciaron sobre la muerte de Thiago Correa: “Tragedia irreparable”

Luego de que se confirmara la muerte de Thiago Correa, el niño de siete años que murió tras recibir un disparo de un policía que se enfrentaba con delincuentes en La Matanza, tanto el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, como la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, se pronunciaron al respecto. Ambos lamentaron el fallecimiento, pero mientras que el mandatario puso el foco en las medidas de su gestión para combatir el crimen, la funcionaria apuntó contra los delincuentes: “Tienen que pagar con prisión perpetua”.

“Lamentamos profundamente el fallecimiento de Thiago, una tragedia irreparable que nos llena de dolor”, posteó Kicillof en su cuenta oficial de X y agregó: “Acompañamos con mucho respeto a su familia y esperamos que la Justicia esclarezca rápidamente los hechos, determine responsabilidades y aplique las sanciones que correspondan”.

En ese sentido, explicó: “Desde la provincia de Buenos Aires seguimos haciéndonos cargo de lo que nos toca: aumentar la inversión, la presencia del Estado y el compromiso cotidiano para que nuestra gente pueda vivir en paz, sin miedo y sin violencia. Falta mucho. Al mismo tiempo, seguiremos implementando acciones y políticas que protejan un tejido social profundamente golpeado”.

Por último, planteó que combatir la inseguridad no se hace con “magia” ni “frases marketineras”. “Solo queda trabajar con seriedad para llevar protección, oportunidades e integración a una sociedad cada vez más fracturada”, dijo.

Por su parte, la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, también lamentó la muerte de Thiago y apuntó contra los delincuentes que se estaban enfrentando a la policía al momento del disparo. “Son los únicos responsables de esta tragedia. Si no hubieran salido a robar, hoy no habría ninguna familia destruida. Tienen que pagar con prisión perpetua”, declaró.

Horas antes, la titular de la cartera habló sobre el caso y defendió al policía implicado. "Si los delincuentes no hubieran salido a robar, hoy Thiago estaría con su familia. Facundo, un policía de 21 años que salía a trabajar, se defendió y defendió a su mamá de una banda de delincuentes armados. Actuó ante una situación desesperante y de peligro”.

Además, anunció: “Los cuatro delincuentes son los responsables. Ellos eligieron el crimen. Por eso, vamos a pedir el cambio de carátula: esto fue tentativa de homicidio por parte de quienes eligieron salir a robar con un arma. Acompaño con el corazón a las familias de Thiago y Facundo en este momento. Estamos a su disposición”.

Durante la noche del viernes se confirmó que Thiago Correa falleció a los siete años, después de estar internado casi dos días. La noticia la comunicó el padre del chico, que habló en la puerta del hospital. Al momento del impacto, el menor estaba a 198,5 metros.

“Estaba hablando con él lo más bien, de la vida. De cómo vamos a seguir adelante nosotros, como padre e hijo. Lo tenía a ‘cocochito’ porque él me lo pidió. Me dijo ‘pa, hace mucho que no me llevás’. Cuando pasó eso me dijo ‘pa’ nomás. Y ahí empecé a gritar”, expresó.

La madre de Thiago informó conmocionada el fallecimiento del chico en el hospital de Niños de San Justo: “Necesito justicia. Justicia por Thiago, por favor. Esto se tiene que pagar como tiene que ser”.

Uno de los asaltantes, Brandon Corpus Antelo, de 18 años, murió en el lugar tras recibir seis disparos. En tanto, Uriel Alexis Montenovo, de 21 años, recibió un disparo en la pierna derecha, mientras que Uriel Emanuel Leiva, también de 21 años, fue herido en el abdomen y permanece en estado crítico.