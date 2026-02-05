Axel Kicillof y Máximo Kirchner exploran una fórmula de convivencia para evitar la interna del PJ bonaerense

LA PLATA.- El Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires está en estado de ebullición, en búsqueda de una síntesis, que se dilata. Ya no se habla de unidad, sino de evitar una ruptura. Una frenética negociación entre los enviados de Axel Kicillof y Máximo Kirchner, que tiene la supervisión de Cristina Kirchner, pero que no incluye diálogo directo entre los socios políticos.

No sólo es la presidencia del partido. También se discuten los 32 representantes en la mesa del Consejo, que suman cuatro por sección. Más las 15e sillas que suman los representantes de las ramas gremial, de las mujeres y la juventud.

Sin una fórmula cerrada de consenso, primero se armaron los candidatos del Movimiento Derecho al Futuro -por un lado- y de La Cámpora por otro, como si se prepararan para una interna inevitable mientras persisten las tensiones.

En el medio la vicegobernadora Verónica Magario, junto al ministro de Infraestructura y Servicio Gabriel Katopodis y el diputado Mariano Cascallares dialogan como enviados de Kicillof con el intendente Federico Otermín (Lomas de Zamora), más los diputados Alejandro Dichiara y Facundo Tignanelli, representantes de los Kirchner.

Kicillof, con los titulares de ambas cámaras legislativas, Dichiara y Magario, y la diputada provincial Lucía Iañez Gobierno de la Provincia de Buenos Aires

Es un rompecabezas que requiere de una fórmula y de deponer condicionamientos públicos para llegar a un consenso: ya no se habla de unidad sino de listas conjuntas. La desconfianza y los pases de facturas que emergieron tras la derrota de Fuerza Patria en la elección legislativa de octubre último aún no quedaron saldados.

Hay diferencias que subsisten e incluso se profundizaron: tanto en la Cámara de Diputados, donde los representantes de Kirchner reclaman transferencias directa y diarias a Kicillof; como en el Senado, donde no hay acuerdo para que el gobernador ponga a un senador de su confianza en la línea de sucesión.

Incluso hay amenazas de ruptura entre los distintos miembros de los bloques, que todavía no se ponen de acuerdo para un presidente de ese espacio.

Máximo Kirchner y Axel Kicillof en una caravana en 2023 UP

El armado partidario de un Consejo compuesto por 48 miembros es una tarea de extrema tensión. El kirchnerismo propuso que el reparto sea en partes iguales, pero el Movimiento Derecho al Futuro sólo considerará la posibilidad del liderazgo de Kicillof en caso de que se le otorgue más de la mitad de esos espacios, lo que supone un movimiento de sustentación electoral sin condicionamientos para su gobierno.

“Se supondría que será mitad y mitad. Imaginamos. Si el valor predominante es la lista única así debería ser”, expresó en las últimas horas la diputada nacional Teresa García, una militante de confianza de Cristina Kirchner. “Si quieren más de la mitad, pretenden otra cosa”, deslizó.

La tensión no sólo persiste entre los dirigentes. En la mayoría de los consejos municipales del PJ, que también renuevan autoridades, subsisten diferencias. “Hay muchos que estuvieron peleados a muerte y ahora inevitablemente van a una interna. Al final esta cuenta también gravitará en la resolución del Consejo provincial: depende de cuántos queden de cada lado para la fórmula que finalmente se acuerde”, dijo un hombre que conoce los detalles del armado.

La interna incluso llega a los aliados del Frente Renovador. Por caso: en Tigre hombres vinculados a Sergio Massa y Malena Galmarini intentarán desplazar a Julio Zamora. Atentas a esta realidad, las dos partes arman sus listas municipales y seccionales. Luego, si se concreta la convivencia, podrán escalonar los espacios.

La resolución de estas tensiones marcará, en definitiva, el modelo que resulte para competir en las elecciones de 2027. Tanto en el orden municipal, como provincial. Pero sobre todo, quedará definido si Kicillof logra un liderazgo pleno del PJ bonaerense para la construcción de su proyecto nacional. O por el contrario, queda atado al kirchnerismo y a La Cámpora para la construcción a futuro.