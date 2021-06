Covid. Kicillof anunció que comprará 10 millones de vacunas indias, con opción a cinco millones más

LA PLATA.- El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, anunció este mediodía la compra de diez millones de vacunas contra el coronavirus para la población bonaerense.

El anuncio anticipó la conferencia del presidente Alberto Fernández junto al presidente de la federación rusa, Vladimir Putin, y el CEO del Fondo Ruso de Inversión Directa, Kirill Dmitriev, sobre la producción de la vacuna Sputnik V en territorio de esta provincia, por parte del laboratorio Richmond.

“La provincia viene trabajando desde agosto con laboratorios productores de vacunas. Ya se compraron 9 millones de dosis de la vacuna Sputnik. Además entramos en contacto con muchos laboratorios. Muchos solo se vinculan con laboratorios federales. Nosotros nos mantenemos en contacto”, dijo el jefe de Gabinete, Carlos Bianco.

“Hemos firmado acuerdo con aprovisionamiento con laboratorio indio por la compra de la vacuna Covaxin hasta diez millones de dosis, con posibilidad de cinco millones más”, dijo Bianco.

“Es una vacuna a virus inactivado, con fase uno dos y tres desarrollada”, dijo el ministro de Salud Daniel Gollán. “Tiene una eficacia del 82 por ciento”, expresó el funcionario. Y detalló además que es una vacuna que puede soportar temperaturas ambiente.

Daniel Gollán

En este territorio se aplicaron cinco millones de vacunas. Se registraron unos 11 mil contagios ayer, y ya suman 40.990 los fallecidos por coronavirus.

Producción de vacuna Sputnik en provincia

“La brevedad de esta conferencia tiene que ver con que el presidente Alberto Fernández anuncia la producción en la provincia de Buenos Aires de esa vacuna, por eso tenemos cierto apuro”, dijo Kicillof esta mañana.

“Lo que estamos anunciando hoy es conocido por el gobierno nacional, venimos trabajando de manera conjunta”, dijo.

“Tenemos que anunciar esta firma (del contrato con India) porque es un contrato de hasta 15 millones de vacunas. Es condicionado a determinadas situaciones que tienen que cumplirse y es complementario al gobierno nacional. Trabajo con que estamos orgullosos y admirados”.

Hay condiciones para que se efectivice el acuerdo con India, informó el Gobernador.

Primero: “Esta vacuna es candidata a aprobación de emergencia al ANMAT. Una vacuna se aplica en el país y es certificada de calidad cuando la aprueba el ANMAT. Está en curso y cuando este completado se aprobará para su aplicación”.

Segundo: “Para que llegue al suelo nacional depende que ver con políticas nacionales de permisos o no para exportación de vacunas. Pasó con todas. No sólo con una que no quiero mencionar”.

Tercero: “Que haya disponibilidad por parte del laboratorio Barat-Biotech, por eso es un acuerdo abierto y flexible, siempre y cuando haya disponibilidad de vacunas, el laboratorio las va poner a disposición de la PBA”

Cuarto: “Si en ese momento tenemos una necesidad concreta, vamos a emitir la orden de compra, dijo el mandatario”. Kicillof pidió no especular fechas. “No solemos anunciar antes cuando hay tanta incertidumbre. Si pongo una fecha es provisoria” dijo. “El día que esté la disponibilidad lo anunciaremos. El gobernador expresó que sólo podría informar la fecha estimada “si hubiera mayor empatía y acompañamiento con nuestro pueblo que está ansioso en vacunarse”.

“Ahora vamos a ver que barbaridades dicen sobre esta vacuna India. Esperemos que no. Lo anticipo porque ya veo que van a empezar a buscar que pueden decir malo. Como lo hicieron originalmente con la Sputnik. Afortunadamente les fue para el demonio con esa campaña de miedo. Fíjense. Hoy firmamos este contrato que esperamos se produzca. Pero es tentativo y sujeto a cuatro condiciones”, destacó el Gobernador.

“En vez de joder, ayuden” pidió Kicillof. “Esto no es a ver quién se salva primero. Es salvarse entre todos”.

Axel Kicillof

Por último el gobernador pidió cortar “psicosis” que se intenta armar sobre quién lo hace y cómo lo hace. “Si fuera necesario las vacunas que consigamos las vamos a ofrecer entre todas las provincias de la Argentina”.

Kicillof agregó: “No vamos a la carrera de vacunarnos nosotros primero. Hasta ahora la distribución la hizo el gobierno nacional, olvídense de que acá queremos sacar ventaja. Acá nos salvamos todos juntos como Argentinos”.

Por último el gobernador destacó que ya hay 52 distritos donde ya se han vacunado todas las personas consideradas prioritarias por ser personal de seguridad, educación, salud y todos los que tienen enfermedades pre existentes y los mayores siempre que se hayan inscripto voluntariamente.

Vacuna libre

Por último el gobernador añadió que desde mañana cualquier persona mayor de 70 años se puede ir a vacunar sin inscripción previa. “A partir de mañana hay vacuna libre para los mayores de 70 años. La primera dosis. Hay que presentarse en el momento se la inscribe”, dijo el Gobernador.

La provincia de Buenos Aires aspira a vacunar de esta manera a cien mil adultos mayores de 70 años que no están inscriptos.

Tren Sanitario de la Provincia de Buenos Aires. Personal de salud a bordo del tren sanitario aplicaron vacunas contra la gripe y el neumococo en la estación de San Miguel del Monte. Santiago Hafford - La Nación

“Nuestra única y principal campaña es la campaña de vacunación”, dijo Kicillof. “No le veo un mérito especial al ser la primera provincia en firmar un contrato”, dijo el Gobernador. “No es una competencia, no se trata de quien llega a ningún lado”.

“Es complementario a lo nacional. No estamos jugando carrera solos”, dijo Kicillof.

“Nosotros estamos trabajando desde el año pasado. Eso nos permitió desarrollar contactos: con Jansen, con Cansino, con Pfizer, desde el año pasado buscando desesperadamente vacunas para Argentina. Todo lo compartimos con gobierno nacional”.

Conforme a los criterios de Conocé The Trust Project