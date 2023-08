escuchar

Cinco balazos –cuatro en la fachada de un club y uno en el portón de una casa– son la muestra más cruda de la interna feroz de Unión por la Patria en el partido de La Matanza. Desde el equipo de campaña de la precandidata a intendenta Patricia Cubria, la rival del actual intendente Fernando Espinoza, aseguran que los disparos forman parte de una operación de amedrentamiento del oficialismo local contra ellos, ya que impactaron sobre el Club Estrella Roja, liderado por el primer candidato a concejal de su lista, y el domicilio de un militante del mismo espacio.

Desde el entorno de Espinoza lo niegan, a la vez que desmienten ser autores de las amenazas con armas blancas, piedrazos y huevazos que los candidatos y seguidores de Cubria dicen haber recibido en las últimas semanas. Hoy, la tensión política dentro del kirchnerismo matancero se ve plasmada en la calle: cartel sobre cartel, es evidente que la lucha entre ambos candidatos por tapar el rostro del otro fue intensa.

La fachada del Club Estrella Roja, uno de los núcleos de poder de Cubria, tiene tres balazos; su espacio denuncia al intendente Espinoza como responsable Gonzalo Colini - La Nación

Pero los vecinos que esta mañana transitan por las veredas de las localidades de Gregorio de Laferrere e Isidro Casanova parecen estar abstraídos de esta batalla. A pocas cuadras del club baleado, aunque en una aparente dimensión paralela, el vecino Enrique Palomino (60) afirma que todavía no sabe a quién votará y que lo definirá en el cuarto oscuro. “Acá da igual quién gane. Hay que votar porque es obligación. Pero a muchos, como a mí, ya no nos importa porque son todos iguales”, dice el hombre, recientemente desempleado, desde la puerta de su casa, donde vive junto a varios familiares, incluso sobrinos y sobrinos nietos.

Palomino es tan solo uno más de todos los vecinos que muestran cierta apatía hacia el proceso electoral. Por otro lado, la mayoría de las personas consultadas por LA NACION durante un recorrido por el municipio asegura que los resultados son esperables: dicen que ganará Espinoza, al igual que en las últimas elecciones.

Varios vecinos de Laferrere aprovecharon la jornada electoral para vender comida cerca de la escuelas. Gonzalo Colini - La Nación

“La mayoría lo va a votar a él, calculo que un poco por costumbre, no sé”, dice un joven que improvisó una parrilla en la puerta de su casa y vende choripanes a los vecinos que votan en una escuela vecina. “O por miedo, miedo al cambio”, suma su novia, que lo ayuda con la venta.

Gustavo, vecino del barrio San Pedro, en Isidro Casanova, es uno de quienes temen votar diferente. “Tengo que elegirlos a ellos porque son los que me dan de comer. Otra cosa no queda”, dice con aires de resignación este hombre de 50 años, que trabaja como barrendero en una cooperativa municipal desde hace más de 15 años. Prefirió no dar su apellido. “Todos, de todos los partidos, para mí son manga de ladrones. Son la misma mafia. Si votás a otro por ahí te sacan la asignación universal por hijo. Yo crío a mi hijo solo, mi mujer se murió, necesito la asignación”, sigue el vecino.

La inseguridad, la principal preocupación

Gustavo ya no se anima a dejar que su hijo de 12 años juegue solo en la plaza, como hacía antes. “Me paro en la puerta de casa y lo miro desde acá. Ni yo, que tengo 50, puedo salir de mi casa tranquilo. Falta iluminación, esta cuadra de noche es oscura, parece un desierto. Estoy enojado, porque en vez de ir para adelante vamos para atrás”, dice mientras camina por la vereda que linda con la nueva cancha de fútbol que el municipio inaugurará en unas semanas. Destaca, de todas formas, que hubo mejoras en la zona en términos de infraestructura en los últimos años: la nueva cancha y el asfaltado son algunas.

Enrique Palomino (60) afirma que todavía no sabe a quién votará. Gonzalo Colini - La Nación

Las principales consignas que dan los vecinos a LA NACION mientras recorre la zona es “Tengan cuidado”, “Anden atentos” y “El barrio es picante”.

Es justamente por la inseguridad que los vecinos de la zona que deben votar en escuelas dentro del barrio Puerta de Hierro, ubicado a 15 minutos de Isidro Casanova, eligen no ir. “Prefieren pagar la multa que entrar a votar ahí”, comenta Armando Salina, de 61, quien trabaja como encargado en un edificio en Capital.

Todavía faltan horas para que las primeras definiciones electorales. Sin embargo, fuentes del entorno de Espinoza afirman no tener dudas del triunfo contundente que les espera. Mientras que el equipo de Cubria asegura que la elección es reñida y que tienen posibilidades de ganar.

Desde el espacio de Cubria denuncian que todos sus carteles fueron cubiertos por los de Espinoza cuando ya había comenzado la veda electoral. Gonzalo Colini - La Nación

“Tenemos con nosotros al Movimiento Evita y a Barrios de Pie, dos movimientos que laburan muy bien, especialmente en el segundo y tercer cordón, donde están los sectores más populares. En el primer cordón hay mucha gente de la Universidad Nacional de La Matanza apoyando a Patricia Cubria”, dicen personas cercanas a la actual diputada del Movimiento Evita. A su vez, este espacio político cuenta con el apoyo territorial del primer precandidato a concejal, Gabriel “Lalo” Aranda, presidente de la Comisión Directiva del Club Deportivo Laferrere y también del Club Estrella Roja, quien a su vez es el coordinador nacional de la Federación Nacional Popular y Comunitaria de los Clubes de Barrio, que cuenta con unas 70 instituciones a lo largo de La Matanza.

RECORRIDA EN ELECCIONES POR LA MATANZA Gonzalo Colini - La Nación

Cubria votó temprano, mientras que su rival lo hará por la tarde. Luego, los dos precandidatos de la interna de Unión por la Patria esperarán los resultados a tan solo una cuadra de distancia: Espinoza, en la intendencia y Cubria, en el centro operativo de su campaña, a tan solo 100 metros.

