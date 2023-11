escuchar

La Argentina define este domingo a quién será su próximo Presidente de la Nación por los próximos cuatro años y la jornada electoral se lleva a cabo en todo el país desde las 8 de la mañana. Muchos habitantes aguardan ansiosos por el cierre de los comicios, que serán a las 18. Los resultados, en tanto, habrá que esperarlos hasta por lo menos las 21 para saber si Sergio Massa o Javier Milei será el ganador. Con expectativa por la definición, durante el desarrollo de la votación también surgen diferentes perlitas y curiosidades de todos los colores políticos.

“Vestido de urna”

Claudio Tapia se tomó con mucho humor todos los memes que se dieron en las elecciones generales del pasado 22 de octubre. En aquella ocasión, El presidente de la AFA fue vestido con una remera blanca y un pantalón marrón, y en redes sociales comenzó a circular una broma que decía “Chiqui Tapia fue a votar disfrazado de urna”. En esta oportunidad, Tapia copió el vestuario y bromeó con la misma situación: “Vestido de urna, nuevamente, con orgullo y emoción cumplí con nuestro deber ciudadano” , escribió en su cuenta oficial de Twitter, acompañado de una foto del momento en que emitió su voto.

Vestido de urna, nuevamente, con orgullo y emoción cumplí con nuestro deber ciudadano 🇦🇷 pic.twitter.com/QAZ3Mn2Fll — Chiqui Tapia (@tapiachiqui) November 19, 2023

Voto de todas las edades

Fiel a su estilo, el sastre Jorge Williams, de 81 años, fue a emitir su voto a la Escuela Lenguas Vivas vestido íntegramente con los colores de argentina.

Jorge Williams, el sastre llegó al colegio a votar vestido con los colres del país JUAN MABROMATA - AFP

Ronnie Scott tiene 106 años y fue a votar. El Teniente de Corbeta de la Reserva Naval nació el 20 de octubre de 1917 en Villa Devoto y durante 1942 decidió enrolarse para combatir como voluntario en el bando aliado, durante la Segunda Guerra Mundial.

Voto de Ronnie Scott; un hombre de 106 años NOELIA MARCIA GUEVARA - afv

Además, se vio a algunos votantes fanáticos de Boca, algunos con la camiseta y otros con un termo con una calcomanía de Juan Román Riquelme.

En el Instituto Dardo Rocha, en Martínez, apareció un fiscal con un termo con la imagen de Riquelme Soledad Aznarez

El voto de Bullrich

En la ciudad de Junín, provincia de Buenos Aires, votó Esteban Bullrich. Con una imagen publicada en su cuenta de Twitter, el exministro expresó: “Vamos Argentina, hoy tenemos una oportunidad histórica. Vayamos a votar”. Vale destacar que el último jueves, Bullrich publicó un mensaje en sus redes sociales donde pidió “ir a votar con esperanza, sin miedo”. Bullrich, quien fue ministro de Educación durante los dos primeros años del gobierno de Mauricio Macri, sostuvo que el domingo será clave la “actitud” que deberán tomar los ciudadanos al votar. “Cuando me diagnosticaron la ELA dije que no me iba a definir la enfermedad, sino mi actitud frente a ella”, recordó.

En Junín, #YaVoté.



Vamos Argentina, hoy tenemos una oportunidad histórica. Vayamos a votar #sinmiedo. 🇦🇷 pic.twitter.com/Rg09rktBAv — Esteban Bullrich (@estebanbullrich) November 19, 2023

