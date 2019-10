Guido Sandleris: "Estas medidas no son gratuitas para la economía"

El director del Banco Central de la República Argentina hablará antes de la apertura del mercado

28 de octubre de 2019 • 09:10

Esta mañana, luego de anunciar hace apenas unas horas un nuevo cepo cambiario, el presidente del Banco Central de la República Argentina, Guido Sandleris, brindó una conferencia de prensa antes de la apertura del mercado, en la cual admitió que "estas medidas no son gratuitas para la economía". Anoche, la entidad dispuso que las personas físicas sólo podrán comprar hasta 200 dólares por mes por operación bancaria y 100 dólares en caso de hacerlo en efectivo. Esta regulación tiene vigencia hasta el 31 de diciembre.

Sandleris señaló que la decisión de restringir aun más el cepo -que hasta el viernes pasado era de US$10.000 mensuales- tiene como fin "proteger las reservas internacionales y permitir al nuevo gobierno contar con más grados de libertad para la implementación de sus políticas económicas". Además, reconoció que se dispuso ayer por la noche para darle tiempo a los bancos a implementarlo.

El titular del Banco Central arrancó su discurso felicitando al presidente electo, Alberto Fernández, y "a todos los argentinos, por la jornada democrática de ayer". Dijo que en las últimas semanas habló regularmente con economistas que están en el equipo de Alberto Fernández y que en los próximos días "se juntaran para potenciar las relaciones".

"El resultado de las elecciones abre una transición entre dos administraciones de distinto signo político, en un contexto de alta incertidumbre económica. Como ya he dicho en otras oportunidades, no es normal que una elección presidencial genere el nivel de incertidumbre y volatilidad que hemos visto en estos meses. Esto no ocurre en otros lugares del mundo", indicó Sandleris.

"La mayoría de los países de la región ha logrado alcanzar ciertos consensos básicos sobre las reglas económicas que hacen que los procesos electorales no afectan a sus economías. Lamentablemente, los argentinos no hemos sabido construir estos consensos básicos que nos protejan contra la incertidumbre que puede generar un cambio de gobierno", agregó.

Sandleris señaló que harán todo lo que esté a su alcance para asegurar que "el Banco Central tenga las herramientas necesarias para continuar desarrollando una política monetaria consistente".

Luego, explicó que la medida de restringir más la compra de divisas tiene que ver con que en los últimos días de la semana pasada observaron un aumento importante en la demanda de dólares, principalmente por parte de los individuos. "Ante el riesgo de que este fenómeno se mantuviera esta semana, que decidimos profundizar los controles en este frente", dijo.

En concreto, Sandleris dijo que las reservas cayeron US$22.807 millones desde las PASO y que aproximadamente US$12.000 millones fueron antes de poner los controles cambiarios del 1º de septiembre, y el resto fue desde entonces.

Y señaló que un tercio de la caída de reservas tiene que ver con la caída de depósitos en dólares, otro tercio, es pago de deuda, y lo restante, tiene que ver con intervenciones en el mercado cambiario, en particular para abastecer el pago de dólares de las empresas que tenían que pagar importaciones.

"Sé que esta medida, aun siendo temporaria, es muy estricta y afecta a muchas personas. Su objetivo es preservar las reservas durante este período de transición, hasta tanto el nuevo gobierno defina sus lineamientos de política económica y se disipe la incertidumbre", comentó.

Finalmente, dijo que "como sucede en todos los países del mundo la coordinación de la política monetaria con el resto de la política económica es clave", y aseguró que trabajará en esta transición para crear un marco adecuado para la coordinación de estas políticas con el nuevo equipo económico.

"En estos años se ha avanzado en la corrección de algunos de los desequilibrios que arrastraba nuestra economía. Se han prácticamente eliminado el desequilibrio fiscal primario y el desequilibrio externo, y se ha revertido gran parte del atraso de las tarifas de servicios públicos. Sin embargo, también es cierto que enfrentamos urgentes desafíos. La inflación ha aumentado luego de los períodos de inestabilidad cambiaria recientes y la actividad económica debe recobrar su dinamismo para así reducir la pobreza. Para ello, es crucial terminar con la actual incertidumbre económica", concluyó.