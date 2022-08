Barrios de Pie marchará al Congreso para pedir que José Luis Espert sea expulsado de Diputados

El Movimiento Barrios de Pie anticipó que se movilizará el martes alrededor de las 11 frente al Congreso para presentar un proyecto de declaración en repudio a los comentarios del diputado de Avanza Libertad, José Luis Espert, quien propuso aplicar un límite de natalidad en hogares de bajos recursos, y pedir su expulsión de la Cámara de Diputados.

Durante una reciente entrevista, el economista insistió en la necesidad poner límites a la cantidad de asignaciones universales por hijo (AUH) que ofrece el Estado y planteó: “Si no se pone un límite a la natalidad en los hogares pobres, la Argentina va a ser una gigantesca villa miseria en los próximos años”.

Norma Morales, secretaria general adjunta de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), ofreció un dato derivado de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) con objeto de desmentir la “versión” instalada por el economista. “Según el EPH, en los hogares que se encuentran debajo de la línea de indigencia habitan 4,12 personas por hogar, representada por 2 adultos y 2 niños en promedio”, resaltó.

El Diputado nacional por Avanza Libertad José Luis Espert. Santiago Filipuzzi - LA NACION

La secretaria general adjunta de UTEP buscó además romper con el mito de que “hay personas que se embazaran por un plan”: “Según datos del informe Valorización mensual, la Canasta Básica Alimentaria por persona promedio es de 15.057 pesos. En un hogar de estas características, la familia percibe 11.732 pesos por dos AUH y 13.500 de Tarjeta Alimentar, o sea 12.616 por cada niño. Esto evidencia que nadie se embaraza por un plan porque el plan no alimenta”.

Finalmente, la también referente de SOMOS aclaró que “el problema entonces no son los nacimientos, el problema es la pobreza y la desigualdad”. “Tenemos que hablar de concentración de la riqueza y discriminación. Cualquier funcionario o funcionaria que no luche por condiciones de vida digna para su población, por igualdad de oportunidades y por el buen vivir no está cumpliendo con su rol de representante del pueblo argentino en su totalidad”, dijo.

Y concluyó: “Mediante sus dichos y acciones, restringe las libertades individuales y somete a las mayorías populares. Profesa rasgos fascistas y construye discursos que promueven la discriminación. Es por esto que solicitamos su expulsión de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación”.

El legislador por Avanza Libertad no recibió solo críticas por parte de organizaciones sino también de referentes políticos. Entre ellos, el ministro de Seguridad Aníbal Fernández, que se mostró en contra de restringir el ofrecimiento de planes y asignaciones al señalar: “No se puede privar a un niño de protección económica, por hechos de sus padres. Desconoce el principio de razonabilidad y progresividad en materia de derechos ¿Cómo puede legislar semejante bestia?”.

Bestia!

¿Leyó la CN?

No se puede privar a un niño de protección económica, por hechos de sus padres. Desconoce el principio de razonabilidad y progresividad en materia de derechos económicos y sociales.¿Cómo puede legislar semejante bestia?

Madre de Dios! pic.twitter.com/Vc9bYDDZOo — Aníbal Fernández (@FernandezAnibal) July 31, 2022

Lo mismo hizo el diputado oficialista Leandro Santoro. A través de Twitter, ironizó al decir que la propuesta hecha por Espert roza la “total normalidad”. El último en pronunciarse sobre la iniciativa liberal fue el secretario general de la CTA Hugo Yasky. “A los que hay que ponerle un límite es a los ignorantes y anti derechos”, completó.