Beatriz Sarlo: "Aníbal Fernández perdió la capacidad de hacer un buen chiste"

A menos de dos semanas de las PASO, la escritora Beatriz Sarlo participó de Mesa Chica, programa que se emite por LN+, y, fiel a su estilo crítico, analizó la coyuntura política. "No veo un escenario de desestabilización", sostuvo la ensayista. Además, se refirió a los recientes dichos de Aníbal Fernández sobre María Eugenia Vidaly su respuesta fue categórica: "Aparte de lo lamentable de la frase, perdió la capacidad de hacer un buen chiste".

Sarlo criticó la forma de concebir la política y señaló que en la Argentina se le asigna mucha importancia a los sondeos, a diferencia de otras partes del mundo. En ese sentido, responsabilizó, en gran medida, a los medios de comunicación. "En los últimos años hemos vivido entre encuestas y acusaciones", apuntó.

"Hemos vivido como un borramiento de las ideas políticas", observó la ensayista. Sin embargo, más allá de las recientes declaraciones cruzadas entre los candidatos o acusaciones entre sí, la escritora destacó que no observa ningún escenario de desestabilización en el país. "Si un candidato sale a decir que el dólar esta subvaluado yo no diría que avanza hacia Plaza de Mayo", comparó.

