Beliz, tras el banderazo: "Que el odio no nos ciegue de un lado ni del otro"

El secretario de Asuntos Estratégicos hizo un llamado a la unidad y alejarse de los "polos igualmente perniciosos"

Horas después del masivo banderazo contra el Gobierno, el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz, uno de los funcionarios con perfil más bajo de todo el Gobierno, habló de evitar el "odio" y llamó a la unidad nacional para encarar el proceso de recuperación de la Argentina.

"No hay opción estratégica en un país fragmentado por el odio, con fracturas de odio. Es imposible consolidar una prudencia y una sabiduría estratégica del país para vincularse con el mundo exterior si no somos capaces de desarrollar una prudencia entre nosotros como hermanos y hermanas", dijo el funcionario, que disertó en el 42º seminario anual del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI).

Béliz, que era el candidato del gobierno para liderar el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), también pidió alejarse de los "polos igualmente perniciosos" y evitar tanto la "politización de la Justicia y la judicialización de la política".

Una solución para ello, según Béliz, es la "consolidación" del Consejo de la Magistratura para que el organismo de selección de jueces y funcionarios del Poder Judicial "esté alejado de estos elementos tan negativos". También dijo, aportará a ese fin el demorado Consejo Económico y Social que propuso el Gobierno y que todavía no concretó.

"El gran desafío es de unidad en la diversidad. Que el odio no nos ciegue de un lado ni del otro. Que el odio no nos tape los ojos frente a una pandemia, que no nos ciegue para ver un cambio tecnológico fundamental, que no nos ciegue para darnos cuenta de un dilema en el que se juega nuestro destino", señaló Béliz, quien hizo una intervención cargada con citas del papa Francisco y de la titular del FMI, Kristalina Georgieva.

El secretario habló después del canciller Felipe Solá, quien también hizo un llamado a la unidad regional más allá de las posturas individuales de los gobiernos sobre la situación en Venezuela.

