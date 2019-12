Sergio Bergman, sobreseído por la contratación de helicópteros

Sergio Bergman Fuente: Archivo - Crédito: Fabián Malavolta

El juez rechazó que se hubiera querido favorecer a una empresa en particular

El exministro de Medio Ambiente Sergio Bergman y su ex jefa de gabinete Patricia Holzman fueron sobreseídos por el juez federal Rodolfo Canicoba Corral, que los investigaba por una denuncia relacionada con la contratación directa de helicópteros para el Plan Nacional de Manejo del Fuego.

El juez entendió que más que una actuación de fraude con intención de perjudicar al Estado los funcionarios "actuaron de manera negligente" sin llevar adelante "un proceso de contratación adecuado y acorde con las particulares características de la actividad que involucra".

Es decir que para el juez no hubo una "contratación en tiempo y forma", pero la intención de los funcionarios no fue direccionada hacia una empresa en particular en perjuicio del Estado.

La denuncia mencionaba que se había determinado la contratación por abono de helicópteros de la empresa TAF mientras se estaba llevando adelante una licitación, que al poco tiempo fue dejada sin efecto.

Según la denuncia, el 23 de noviembre de 2016 la entonces jefa de gabinete del Ministerio de Ambiente de la Nación Patricia Holzman informó mediante nota a la empresa Air En Services, sede local de la internacional TAF Helicopters, sobre la aprobación de su oferta bajo la modalidad de legítimo abono para el alquiler de helicópteros destinados a cubrir el plan del fuego. Ello habría tenido lugar mientras estaba en curso una licitación pública y pese a que aquella firma no contaba con la correspondiente autorización de la Administración Nacional de Aviación Civil Argentina (ANAC).

El 20 de diciembre se había dejado sin efecto la licitación pública al rechazar al menos cinco ofertas, entre ellas la que había hecho la propia Air En Services, que luego fue beneficiada con la contratación directa por el alquiler de los helicópteros.

La fiscalía a cargo de Federico Delgado había propuesto como medidas de prueba al juez Rodolfo Canicoba Corral que se pidiera toda la documentación sobre el proceso de licitación. Tras recibir todas estas informaciones, el juez concluyó que todas las compras fueron por contratación directa y que fueron varias las empresas contratadas mediante esta modalidad, seleccionadas por las áreas técnicas del ministerio para llevar adelante esta tarea.

Además, la noticia de que se estaban contratando helicópteros de manera directa se conoció un mes después de que la comisión evaluadora recomendó desestimar la licitación.