Senado. Con la tropa propia y de aliados diezmada por viajes, Bullrich posterga las sesiones para la semana próxima

Sin proyectos para tratar y, sobre todo, sin la dotación completa de senadores propios y aliados disponibles, la jefa del bloque oficialista del Senado, Patricia Bullrich (Capital), se vio obligada a postergar para la semana próxima su intención de abrir el recinto de la Cámara alta.

La intención de Bullrich era mostrar un Senado activo y convocar a una sesión para este miércoles con el único objetivo de que puedan tomar estado parlamentario un paquete de ascensos militares y el pliego que nomina por otros cinco años al camarista Carlos Mahiques, que en noviembre cumple 75 años y debería jubilarse de no obtener un nuevo acuerdo del Senado.

Pero pasado el mediodía la senadora oficialista ya tuvo en claro que no iba a conseguir el quórum con el apoyo de los bloques aliados de la oposición dialoguista, muchos de ellos diezmados con legisladores de viaje en el exterior, muchos de ellos como parte de comitivas encabezadas por los gobernadores de sus provincias, y también algunos ausentes por enfermedad.

Carlos Mahiques LA NACION

Así, en la reunión de Labor Parlamentaria celebrada esta tarde se acordó convocar a una sesión para el miércoles de la semana próxima, a las 14, cuando se espera que estén todos los senadores del oficialismo y sus aliados para garantizar el quórum y evitar cualquier imprevisto.

La demora le permitirá darle a la sesión un contenido algo más sustancioso que el simple hecho de darle ingreso a expedientes enviados por el Poder Ejecutivo para habilitar su tratamiento en la Comisión de Acuerdos.

Este tarde, las comisiones de Relaciones Exteriores y de Presupuesto y Hacienda emitieron sendos dictámenes a dos acuerdos bilaterales con Francia y Austria para eliminar la doble carga impositiva, y a un tratado internacional de lucha contra la pesca ilegal.

El tema más importante de los que Bullrich quiere dejar habilitados para su discusión en comisión es el pliego de Mahiques, que es miembro de la Cámara Federal de Casación Penal, pero, además, es padre del flamante ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.

El pedido de prórroga para Mahiques fue enviado por el Poder Ejecutivo en la primera semana de febrero, pero todavía no tomó estado parlamentario porque su pliego no fue incluido de manera explícita, como sí se hizo con la nominación como embajador de Fernando Iglesias, en el decreto que habilitó las sesiones extraordinarias.

Tanto los ascensos militares como la continuidad de Mahiques se definirán en la Comisión de Acuerdos y la fecha de reunión se definirá en un encuentro de la jefa de la bancada oficialista con el presidente de la Comisión, Juan Carlos Pagotto (La Rioja).

Por lo pronto, para tratar el pliego de Mahiques es necesario que el Senado informe mediante la publicación de edictos en diarios de circulación nacional de la fecha de la audiencia pública en la que deberá presentarse el. camarista en el Senado.

Esto no podrá ocurrir antes de los 15 días posteriores a la publicación del anuncio. Por lo pronto, no podrá tratarse antes de fines de marzo o en la primera semana de abril