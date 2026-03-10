El Gobierno concedió el estatus de refugiado a un bolsonarista condenado a 13 años en Brasil por intentar un golpe de Estado

El Gobierno otorgó el estatus de refugiado a un bolsonarista condenado a 13 años de prisión y extraditado a Brasil por intentar un golpe de Estado contra el presidente Luiz Inácio Lula da Silva en 2023.

Se trata de Joel Borges Correa, a quien el juez Daniel Rafecas concedió la extradición por pedido de la Justicia brasileña, en un trámite que estaba apelado ante la Corte Suprema de Justicia.

Antes de que se resuelva el asunto, la Comisión Nacional para los Refugiados (CONARE), que depende del Ministerio de Seguridad Nacional, concedió a Borges Correa la condición de refugiado.

Con este estatus el exprófugo Borges Correa quedó a salvo de ir preso en su país, donde había sido condenado por la Corte Suprema de Justicia por el ataque al Palacio del Planalto el 8 de enero de 2023, en un intento de golpe de Estado.

Manifestantes bolsonaristas se enfrentaron con la policía y tomaron varios edificios gubernamentales Eraldo Peres - AP

El Gobierno dijo que había “temor fundado” de que Borges Correa fuera objeto de una persecución política en su país. Es sabido el encono y enfrentamiento de Milei con Lula por su posición política y su simpatía y alineamietnto ideológico con el expresidente Jair Bolsonaro.

Junto a este Borges Correa fueron extraditados Joelton Gusmao de Oliveira, Rodrigo de Freitas Moro, Wellington Firmino y Ana Paula de Souza. Todos habían sido condenados y estaban en prisión domiciliaria a la espera de que se resuelvan sus pedidos de refugio.

Borges Correa es el único al que le fue concedido el estatus de refugiado. El bolsonarista declaró haber ingresado a territorio argentino el 13 de abril de 2024 por el paso Bernardo de Irigoyen, en Misiones, de manera clandestina para no ser detenido, porque había un pedido de captura en su contra.

Un cartel que reclamaba la libertad de Joel Borges Correa archivo

Vivía en Tubarão, Santa Catarina, con su esposa y dos hijos, y trabajaba como camionero. Borges Correa viajó el 8 de enero de 2023 a Brasilia en micro con otras 50 personas de su ciudad para una movilización. Dijo que ya había desmanes y destrozos cuando llegó al centro del conflicto en la Plaza de los Tres Poderes. Acusó a un grupo de personas “vestidas de negro”. Por la represión decidió refugiarse en el Planalto, dijo.

Dentro del edificio, Borges Correa fue esposado y trasladado a una delegación policial, donde, según denunció, lo habrían presionado para declarar que había participado en un intento de golpe de Estado. Posteriormente, fue llevado a prisión sin que se le informaran los delitos de los que se le acusaba.

Sentencia confirmada

Borges Correa estuvo preso siete meses en Brasil hasta que en agosto de 2023 obtuvo la prisión domiciliaria, con tobillera electrónica. Fue condenado a 13 años y medio de prisión por atentar contra la democracia, además de daños y asociación criminal armada. Su sentencia fue confirmada por la Corte Suprema de Brasil.

Pero Borges Correa huyó. Se sacó la tobillera electrónica e ingresó a la Argentina con otros condenados. Lo atraparon poco tiempo después y estuvo detenido en la cárcel de Ezeiza. La CONARE le creyó a Borges Correa en cuanto sus condiciones de detención e hizo caso omiso de la sentencia confirmada por la Corte de Brasil.

Joel Borges Correa archivo

La CONARE argumentó que los bolsonaristas creían estar frente a un fraude electoral y por eso actuaron y lo tomó como causal de justificación de las acciones. Cuestionó el fallo del vecino país que lo condenó y dijo que “el Estado brasileño actuó como agente persecutor”. Si avanza la suspensión del proceso judicial, el bolsonarista podría recuperar su libertad.

Rafecas había dispuesto al término de un juicio oral la extradición a Brasil de cinco condenados por la Corte Suprema de ese país, que estaban prófugos y fueron detenidos en Argentina, a raíz de haber participado en el intento de golpe de Estado ocurrido en Brasilia en enero de 2023. El fallo estaba apelado directamente ante la Corte Suprema de Justicia.

La decisión del juez Rafecas alcanzó a Joelton Gusmao de Olveira, Joel Borges Correa, Rodrigo de Freitas Moro, Wellington Firmino y Ana Paula de Souza, todos condenados a penas de entre 13 y 17 años de prisión. Todos ellos iniciaron en su momento el trámite de refugiados en Argentina, que ahora se resolvió solo en favor de Borges Correa.