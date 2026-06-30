Bianco anticipó que la provincia de Buenos Aires reclamará a Santilli las “deudas” de la Nación: “Nos borraron del mapa”

El ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, reiteró este martes que la administración de Axel Kicillof le reclamará al designado jefe de Gabinete, Diego Santilli, las “deudas” que la Casa Rosada tiene con esa jurisdicción, además de acusar a la Casa Rosada de haber “borrado del mapa de la gestión” al provincial distrito del país.

Bianco reveló que le envió un mensaje a Santilli para saludarlo por su designación pero lamentó no haber recibido respuesta.

“Le escribí el domingo a la noche para felicitarlo y adelantarle que le iba a enviar una nota formal para solicitar una reunión con delegados y ministros de la provincia para reclamarle las deudas que tiene el gobierno nacional con la provincia; las mil obras que han quedado paralizadas, los recursos que han recortado a las provincias y que se pueda articular un programa de trabajo entre el gobierno nacional y la principal provincia de la Argentina, a la que han decidido borrar del mapa de la gestión”, denunció.

Diego Santilli ingresa a la Casa Rosada. Catriel Gallucci

Santilli asumirá a las 17.30 de este martes como jefe de Gabinete en reemplazo de Manuel Adorni, en un acto que contará con la presencia de 14 gobernadores en el Salón Blanco, aunque no estará Kicillof.

Los jefes provinciales que sí confirmaron su asistencia a la jura son el de Catamarca, Raúl Jalil; el de Chaco, Leandro Zdero; el de Corrientes, Juan Pablo Valdés; el de Jujuy, Carlos Sadir; el de Mendoza, Alfredo Cornejo; el de Neuquén, Rolando Figueroa; el de Río Negro, Alberto Weretilneck, y el de San Juan, Marcelo Orrego.

También los gobernadores de Santa Cruz, Claudio Vidal; de Tucumán, Osvaldo Jaldo; de Entre Ríos, Rogelio Frigerio; de Salta, Gustavo Sáenz; de Córdoba, Martín Llaryora, y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

Todos ellos, de mayor o menor nivel de diálogo y colaboración con el gobierno de Javier Milei, lo que deja entre los excluidos tanto a Kicillof como a los mandatarios de La Rioja, Ricardo Quintela; La Pampa, Sergio Ziliotto; Formosa, Gildo Insfrán, y Tierra del Fuego, Gustavo Melella.

Kicillof junto a dos de sus principales laderos, los ministros Carlos Bianco y Andrés "Cuervo" Larroque

Bianco, que es la mano derecha de Kicillof, sostuvo que “hoy por hoy no hay vínculo ni trabajo conjunto” entre la provincia y el Poder Ejecutivo nacional. “Cosa que no nunca había pasado en la historia de la Argentina con ningún gobierno”, insistió.

En declaraciones a Futurock, el funcionario bonaerense detalló que le escribió a Santilli “respetuosamente, deseándole el mayor de los éxitos de la gestión”.

“Obviamente no me contestó, como suele hacer. Voy a mandar una nota formal a ver si me contesta. Ya lo he hecho varias veces cuando era ministro del Interior y tampoco tuve mucho éxito”, añadió.

La salida de Adorni

Por otro lado, Bianco consideró que Adorni, quien renunció el sábado último asediado por la investigación en su contra por presunto enriquecimiento ilícito, “no ejercía de jefe de Gabinete, solamente llevaba adelante las competencias de vocería”.

Manuel Adorni (Foto: Instagram @madorni)

“Nunca ejerció. Este nuevo jefe de Gabinete no sé si ejercerá esas funciones, pero lo que pasa con la provincia excede al jefe de Gabinete. Es una decisión política del Presidente”, dijo sobre Milei.

Presentación formal

El gobierno bonaerense había anunciado el lunes último que había solicitado una audiencia con Santilli para reclamar la regularización de las transferencias y demoras en ejecución de obras, que cuantificó en 26,7 billones de pesos.

La pulseada entre ambas jurisdicciones adquiere relevancia política dados los deseos explícitos de Santilli de ser candidato a gobernador bonaerense en 2027. Desde este miércoles, el funcionario administrará la Jefatura de Gabinete y el Ministerio del Interior.