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LA NACION

“Bienvenidos todos. Vayan y anuncien”: el lema y el logo de la visita de León XIV a la Argentina

El Papa estará en el país del 8 al 11 de noviembre; misas multitudinarias y múltiples charlas en una maratónica agenda de tres días

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Elisabetta Piqué
Corresponsal en ItaliaElisabetta Piqué
El logo oficial de la gira a la Argentina
El logo oficial de la gira a la Argentina

ROMA.- “Bienvenidos todos. Vayan y anuncien”. Este es el lema que tendrá la próxima visita del papa León XIV a la Argentina, reveló este lunes el Vaticano, que también difundió el logo.

“El logotipo nace de la idea central de un pueblo en el que todos son acogidos y ninguno queda excluido, un pueblo que tiene a Cristo como centro. La diversidad es representada a través de una corola de muchas y pequeñas figuras humanas estilizadas, de diferentes formas, dimensiones y tonalidades de colores, reunidas en una única composición”, explicaron. “La gama de celestes recuerda la identidad argentina, mientras que la disposición de las figuras deja en blanco, en el centro, la forma de la cruz, símbolo de la centralidad del kerigma cristiano, que el Pueblo de Dios cree y anuncia”, añadieron.

El Papa León XIV
El Papa León XIVGregorio Borgia - AP

“La perspectiva y el movimiento de las personas hacia el centro y hacia adelante recuerdan un camino compartido, en el cual cada uno participa corresponsablemente: del encuentro al anuncio, como discípulos misioneros en camino, según una dimensión sinodal. La reunión de las figuras en torno a la cruz recuerda, además, que el mandato evangélico de «ir y anunciar» proviene de Cristo muerto y resucitado”, remarcaron.

“El logotipo, unido al lema ‘Bienvenidos todos. Vayan y anuncien’, quiere ofrecer un símbolo universal, en el cual cada persona pueda reconocerse como parte de un único pueblo. En este sentido, recuerda también las palabras del Papa León XIV en Magnifica humanitas, n. 16, conforme a las cuales, las «piedras descartadas» —pobres, enfermos, migrantes y pequeños— pueden convertirse en piedras angulares de un edificio sólido y acogedor. En síntesis, pretende expresar apertura, armonía en la diversidad, encuentro y anuncio, poniendo a Cristo en el centro del camino del entero Pueblo de Dios”, concluyeron.

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