Diego Brancatelli culpó al coronavirus por la crisis económica, pero la contundente respuesta del especialista Manuel Adorni lo dejó sin palabras Crédito: Captura de TV

El periodista Diego Brancatelli y el economista Manuel Adorni protagonizaron una encendida discusión luego del informe titulado "La economía en alerta por el coronavirus ", en la emisión de anoche de Intratables (América TV) , que se ocupó de uno de los temas que más inquieta al Gobierno por estos días: la suba del dólar .

En esa discusión del ciclo de debate político se involucraron a Adorni y a Brancatelli, quien se encargó de defender las medidas del gabinete económico de Alberto Fernández y aseguró que "la economía está mal por el coronavirus" . Sin embargo, una respuesta del economista lo dejó sin palabras.

"No hay un número bueno del gobierno, decime uno", dijo Adorni. "No, pero no es el gobierno. Coronavirus, pandemia , no tiene responsabilidad directa el Gobierno. La economía mundial se está derrumbando y el Presidente mismo asume que va a ser muy complicado", le respondió el periodista.

"Previo a la pandemia tampoco tenian números buenos", continuó el analista económico. Brancatelli, por su lado, justificó al Gobierno otra vez: "¡Pero habían asumido hace 15 minutos!", sostuvo. Y Adorni remató: "Si, todo lo que vos quieras, pero vos me decís que nadie habla de los números buenos . Nadie habla de los números porque no existen. Punto".