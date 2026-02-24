Vacunos: con un ingreso de 8681 cabezas, se pagó $5200 por un lote de novillitos

Este martes, se inició la operatoria de la semana en el Mercado Agroganadero (MAG) de Cañuelas con un ingreso de 8681 cabezas que fueron descargadas de 235 camiones. Se trató de una oferta importante para esta rueda, lo que le dio dinamismo a la plaza.

El Índice General de Mercado Agroganadero fue de $3970,66; mientras el Índice Novillo del Mercado Agroganadero quedó en $4618,77. En tanto el valor sugerido para arrendamientos resultó de $4728,11. Detalle de venta: 1161 novillos; 1593 novillitos; 2261 vaquillonas; 3057 vacas; 229 MEJ y; 393 toros.

Los novillitos volvieron a destacarse como la categoría más buscada, con promedios generales en torno a $5067/kg y máximos de hasta $5700/kg. En la clasificación “especial”, los valores se movieron entre $5118 y $5222/kg, con medianas cercanas a $5300.

Las vaquillonas también mostraron firmeza, con un promedio general cercano a $4901/kg y lotes especiales alcanzaron los $5700/kg. Esto confirma que la demanda siguió muy selectiva y convalidó precios altos para hacienda liviana y bien terminada, especialmente la apta para consumo.

En novillos se observó una gran dispersión de valores, reflejo de la calidad dispar. Para novillos mestizos 431/460 kg se pagó en promedio $4639/kg, con máximos de $5100/kg. En el rango 461/490 kg el promedio estuvo en $4839/kg, con topes de $5150/kg. Los lotes “especial joven +430” promediaron $4699/kg. Sin embargo,los novillos regulares se movieron bastante más abajo, incluso con pisos de $2900/kg.

Con más de 3000 cabezas, las vacas, en tanto, aportaron uno de los mayores volúmenes. El promedio general de esta categoría estuvo entre $2834 y $2839/kg. Las vacas especiales jóvenes +430 kg tuvieron un promedio de $3382/kg. Mientras que la conserva inferior estuvo en torno a $1958/kg. En toros, el promedio general estuvo cercano a $2914/kg, con máximos de $3500. Para los MEJ, el promedio fue en torno a $4697/kg, con picos de $5400. Por último, el promedio total del MAG se ubicó en torno a $3970–$3978/kg, con un peso medio por cabeza cercano a 429 kg.