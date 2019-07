"Indignante": el enojo de Brandoni en un vuelo por la "campaña de los pilotos"

El actor se quejó por la lectura del comunicado, que consideró una "campaña del kirchnerismo"

El actor y referente radical Luis Brandoni fue uno de los pasajeros del vuelo de Aerolíneas Argentinas en el que repudiaron la lectura, por parte de un piloto, de un comunicado crítico de la actual administración de la empresa estatal.

Esta mañana, el actor se disponía a descender de la aeronave que lo había trasladado desde Santa Fe a Buenos Aires, cuando escuchó la voz del comandante a través del altavoz: "Habiendo finalizado el vuelo, queremos informarles sobre la situación que atravesamos los pilotos argentinos".

Parado en el pasillo del avión, Brandoni dijo en voz alta: "Acá no, a mí no me van a contrabandear, están haciendo campaña política, cállense la boca". De inmediato, otros pasajeros se sumaron a las críticas.

El momento fue capturado por otros pasajeros, en un video que se viralizó. Brandoni no sabía que lo estaban filmando. "Es indignante e inaudito que estos señores se permitan valerse de su ventaja para hacerse escuchar", opinó más tarde, en diálogo con LA NACION. "No tenía por qué escucharlos. Si quieren hacer política, pueden hacerlo donde se hace política. No en el trabajo. Esto es contrabandear ideología para la campaña electoral", analizó.

Repudio de pasajeros de Aerolíneas Argentinas contra la "campaña política" de los pilotos - Twitter 01:13

Video

"El comandante empezó a decir la perorata esa... a hablar de lo terrible que la están pasando. Esto es parte de una campaña del kirchnerismo", opinó Brandoni, que estaba al tanto, gracias a los medios de comunicación, de que hace días los pilotos de Aerolíneas leen comunicados críticos del Gobierno en los vuelos de AA.

"Un joven que estaba sentado al lado mío me criticó, dijo que no estaba siendo democrático, pero la mayor parte de la gente estaba en contra. Es suficiente con que uno se anime para que todos se animen", dijo el actor, quien también recordó que otro pasajero pidió el nombre del comandante y no se lo dieron. "Encima de todo, no dan la cara", opinó.

El incidente tuvo lugar en un contexto de tensión entre la aerolínea de bandera y el sindicato de pilotos por la lectura de comunicados a bordo. Según el Gobierno, este tipo de acción va en contra de las reglas internacionales y locales que rigen la seguridad de la aviación comercial.

Desde Aerolíneas dijeron, ante la consulta de LA NACION, que "la reacción de los pasajeros a la lectura de los comunicados por parte de los pilotos es una preocupación central para Aerolíneas". "Esa situación puede generar reacciones violentas, que perturben la tranquilidad necesaria para el vuelo", expresaron fuentes de la empresa.

El año pasado también hubo lecturas de comunicados y Aerolíneas denunció formalmente a la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) ante el Ministerio de Trabajo por la difusión de los comunicados no autorizados, al tiempo que sancionó al personal que realizó las actividades. La compañía dijo que ante estas acciones volverá a abrir sumarios internos.

"Supe ayer en Santa Fe que estaban haciendo campaña ahí, y cuando me subí al vuelo pensé que podía llegar a pasarme, pero no creí que insistirían", continuó Brandoni. "Pero insistieron. Hacen campaña ahí, donde tienen ventaja, y no donde corresponde, en la calle, en los clubes, en los partidos políticos. Creen que representan a todos los comandantes y no es así, esa es una convicción de peronista", concluyó.