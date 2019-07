Repudio de pasajeros de Aerolíneas Argentinas contra la "campaña política" de los pilotos - Twitter 01:13

Un video que circula en las redes sociales muestra cómo pasajeros de un vuelo de Aerolíneas Argentinas repudiaron la lectura de un comunicado crítico de la actual administración de la empresa por parte de los pilotos.

El video muestra un grupo de pasajeros en el interior de un avión preparándose para descender después del aterrizaje y se escucha la voz del piloto de la aeronave a través del altavoz. "Les habla el comandante. Habiendo finalizado el vuelo, queremos informarles sobre la situación que atravesamos los pilotos argentinos", dice.

De inmediato se escuchan silbidos de algunos pasajeros, cuyas caras no se ven en el video. También se escuchan palabras de repudio ante la lectura del comunicado: "Acá no", dice un pasajero. "A mí no me van a contrabandear, están haciendo campaña política, cállense la boca", agrega otro.

"Tienen diez pilotos por avión", dice alguien más. "Caraduras, les pagamos todo. Defienden los privilegios y a todos los chorros que se robaron el país". "Diez pilotos por avión tienen, qué bien", agregan.

Uno de los pasajeros, cuya cara tampoco se ve, se inclina por defender la lectura del comunicado y cuestiona a sus compañeros de vuelo por la reacción: "Muy democrático", dice, sobre los silbidos. Defienden la aerolínea de bandera. Los pilotos los trajeron hasta acá. Está hablando un trabajador", agrega.

Otro pasajero le contesta: "Estamos cansados de que nos aprieten. Esto no es democracia, no te equivoques". Y alguien más suma: "Yo soy contribuyente. Este es un fascista".

Desde Aerolíneas Argentinas dijeron a LA NACION que no tienen los detalles de número y fecha del vuelo donde ocurrió el incidente, pero destacaron que "la reacción de los pasajeros a la lectura de los comunicados por parte de los pilotos es una preocupación central para Aerolíneas". "Esa situación puede generar reacciones violentas, que perturben la tranquilidad necesaria para el vuelo", dijeron fuentes de la empresa.

No es la primera vez que un piloto lee un comunicado a bordo. Esta semana ocurrió un episodio similar. Según el Gobierno, este tipo de acción va en contra de las reglas internacionales y locales que rigen la seguridad de la aviación comercial.

Envuelto en un creciente malestar con el sector, el macrismo denuncia que el sindicalismo comenzó a hacer campaña por la fórmula de Alberto Fernández y Cristina Kirchner en cada vuelo. Aunque no nombran a los candidatos, los pilotos leen un breve mensaje con cuestionamientos a la "actual política aerocomercial" impulsada por el presidente Mauricio Macri e instrumentada por el ministro Guillermo Dietrich .

Este tipo de mensajes también habían generado tensión con el Gobierno el año pasado, cuando se hizo la lectura de esos textos durante los vuelos. En ese entonces, Aerolíneas denunció formalmente a la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) ante el Ministerio de Trabajo por la difusión de los comunicados no autorizados, al tiempo que sancionó al personal que realizó las actividades. La compañía dijo que ante estas acciones volverá a abrir sumarios internos.