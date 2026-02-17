Bullrich admitió el “error” con las licencias por enfermedad en la reforma laboral

En medio de la polémica por el artículo 44 de la reforma laboral sobre licencias médicas, la presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, reconoció el lunes por la noche que el oficialismo cometió “un error” al no diferenciar entre enfermedades severas y no severas a la hora de obtener una licencia médica y aseguró que se corregirá cuando se trate en la Cámara de Diputados.

Después de elogiar el proyecto que envió el Gobierno, la exministra de Seguridad reconoció el error. “Cometimos un error que, bueno, nobleza obliga lo vamos a arreglar“, y aclaró que ”es algo que puede pasar en 210 artículos”,

“Lo de las licencias por enfermedad no fue incluido a último momento. No se escuchó el tema porque es muy técnico. Hay una mafia en los certificados médicos. La Argentina tiene en el sector privado un 15% de ausentismo”, justificó Bullrich en diálogo con TN, y comparó que en países como Finlandia cuando ocurren accidentes que no están relacionados con el trabajo se reduce el salario un 25%.

“En enfermedades severas vamos a hacer una modificación y vamos a dejar el sueldo al 100% sólo con corroboración concreta y fehaciente”, dijo luego. De esta manera, diferenció las licencias por enfermedad y las que son por accidentes no relacionados al trabajo. “Si te querés hacer el vivo, vas a cobrar el 50%”, advirtió la senadora.

En tanto, indicó que se está evaluando de qué manera se va a modificar y cuándo. También habló de la licencia psiquiátrica: “Es una de las que más se usa. Hay que terminar con la Argentina trucha”.

En otro tramo de la entrevista, Bullrich se mostró confiada en que la ley obtenga la media sanción que le falta, pero planteó que en el Gobierno no temen que vuelva al Senado. “No nos asusta dijo”, dijo y comentó: “Es parte de trabajar conjuntamente”.

De acuerdo a la norma que obtuvo media sanción el jueves pasado, si un trabajador sufre un accidente o una enfermedad ajenos a sus tareas laborales, recibirá el 50% de su salario básico durante tres meses si no tiene personas a cargo o seis meses si las tiene, siempre que el hecho derive de una actividad voluntaria y consciente.

El jueves se aprobó la reforma laboral en el Senado CHARLY DIAZ AZCUE - ARGENTINA'S SENATE

Si la incapacidad no resulta de una acción voluntaria y riesgosa, el trabajador recibirá el 75% de su salario en los mismos plazos.

En el Gobierno, el viernes, tomaron distancia del cambio e incluso dijeron que fue idea de algún “senador”, mientras que los legisladores que colaboraron con la aprobación apuntaron directamente al oficialismo. El fin de semana, en diálogo con LA NACION, desde el bloque libertario se hicieron cargo de haber incluido en el proyecto el artículo 44, del capítulo VII, con los cambios en el régimen actual de licencias.

Sin embargo, argumentaron que "no se entendió" cómo será la aplicación, que estuvo “mal interpretada” y que no busca quitar derechos laborales, sino que la intención es “terminar con las mafias” y las “licencias truchas”, y escuchar el “ruego” de dueños de Pymes y de un grupo de jueces laborales.

“La introducción fue por pedido de jueces laboralistas razonables y por el ruego de los empresarios Pymes”, indicaron en la bancada conducida por Bullrich.

Qué dice el proyecto

“En caso de sufrir un accidente o una enfermedad que no sea consecuencia de la prestación de tareas derivadas del contrato de trabajo, y que impida dicha prestación, el trabajador tendrá derecho a percibir el 50% de su remuneración que perciba al momento de la interrupción de los servicios si la imposibilidad de trabajar fuera producto de una actividad voluntaria y consciente del trabajador que implicara algún riesgo en la salud durante un período de tres meses si el trabajador no tuviera personas legalmente a su cargo, o de seis (6) meses si las tuviera.

La recidiva de enfermedades crónicas no será considerada una enfermedad distinta, salvo que se manifestara una vez transcurridos los dos años. Si la imposibilidad de trabajar no fuera producto de una actividad voluntaria y consciente del trabajador sobre el riesgo en la salud, percibirá el 75% de tal remuneración, en cualquier caso, durante el mismo periodo de tiempo dispuesto en el párrafo precedente".