La instalación de una refinería en Uruguay abre un conflicto por su impacto ambiental en la Argentina

La instalación de una refinería en la ribera de Paysandú, Uruguay, frente a la ciudad entrerriana de Colón reaviva tensiones entre ambos países por su impacto ambiental. “Va a intentar transformarse en un revival de Botnia y su historia con Gualeguaychú“ dijo a LA NACION una fuente cercana a la Cancillería uruguaya. Se refiere así a HIF Global, una empresa multinacional de electrocombustibles que avanza con un proyecto de hidrógeno verde del lado oriental del Río de la Plata.

En diciembre, el gobierno uruguayo firmó con la compañía un “Memorando de Entendimiento”. Se trata de una hoja de ruta que confirma la voluntad de invertir 5300 millones de dólares. Entre los puntos, hay otra planta de captura de dióxido de carbono, una tercera de “eMetanol”, una cuarta de “eGasolina”, un parque fotovoltaico y un parque eólico y la “revitalización de las vías ferroviarias” para llevar el combustible renovable al puerto de Montevideo.

Renderización de lo que sería HIF Paysandú, una refinería de hidrógeno verde HIF Global

“Esa historia terminó en que el desarrollo quedó de este lado y la protesta del lado de ustedes”, recordó la fuente charrúa al conflicto por la papelera Botnia (hoy UPM), que devino en un conflicto bilateral, protestas y corte de los puentes internacionales. “Va a entrar en un clima de reclamos ambientales y HIF Global va a avanzar y se va a instalar”, afirmó la misma fuente.

HIF Global es una empresa chileno-peruana con sede en Estados Unidos, parte de un holding encabezado por la fabricante alemana de automóviles Porsche. En la región, tuvo su primer proyecto en Punta Arenas (Chile) y marcha otro en Río de Janeiro (Brasil). El de Uruguay “lleva dos años de trabajo y, hasta ser aprobado, le queda uno o dos más” calculan los que conocen el tema.

La papelera ex Botnia, actual UPM, vista desde el puente de Gualeguaychú Archivo

En Uruguay esperan que el hidrógeno verde corra el mismo redituable destino que la industria papelera. Afirman que el producto cumplirá con estándares para ser exportado a Europa, en el marco de sus pretensiones de neutralidad de carbono para el año 2050. “El proceso de la planta tiene que ser renovable”, aseveró la fuente uruguaya al otro lado del río.

Cuestionamientos

“Estos proyectos de transición energética son sumamente extractivos, toman grandes volúmenes de agua del río y toneladas de biomasa de residuo forestal para generar dióxido de carbono”, apuntó Adriana Viollaz, integrante de la agrupación ambientalista “Colón en Riesgo”. “Es mucho peor que la papelera Botnia. HIF fabrica metanol, hidrógeno y combustible: los riesgos de contaminación son severos y múltiples”, alertó Viollaz en diálogo con LA NACION.

Los planos del proyecto de HIF Global, sobre la costa del Río Uruguay frente a Colón, provincia de Entre Ríos HIF Global

“No es una planta, es un monstruo a 3000 metros de Colón”, sentenció la licenciada sobre el predio que estará 7,5 kilómetros al norte de Paysandú y tendrá 440 hectáreas de extensión. “En el mundo no existe una planta del tamaño de la que quieren hacer”, apuntó Viollaz, y anticipó: “Colón va a quedar arruinada, es una ciudad turística y una planta en frente va a ahuyentar el turismo, además de afectar la salud de la población y a la biodiversidad”.

Viollaz también participa en una multisectorial en Colón que se reúne los miércoles para organizarse contra la instalación de la planta y pedir por su relocalización. Entre las actividades, hay una marcha todos los sábados en el centro de la ciudad. La municipalidad, encabezada por el intendente vecinalista José Luis Walser, forma parte de la coordinación y lleva adelante buena parte de los reclamos ante las autoridades nacionales.

Una "caravana náutica" organizada por vecinos de Colón con la participación del intendente Municipalidad de Colón

Según pudo saber LA NACION, la municipalidad hizo presentaciones ante legisladores provinciales y nacionales por Entre Ríos, al gobernador Rogelio Frigerio, al canciller Pablo Quirno, al presidente Javier Milei, a la propia HIF Global, a la delegación argentina en la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) y a su presidente, Luis Montero.

El resultado de las acciones fue la conformación de una “mesa amplia” con el gobernador, legisladores, el intendente y referentes vecinales. En marzo de 2025, Frigerio y Walser se habían reunido con el presidente del Uruguay, Yamandú Orsi, para manifestarle su preocupación por la instalación de la planta. “Estamos convencidos de que no se va a repetir una situación como la que nos enfrentó en el pasado”, dijo el gobernador en una comunicación oficial.

El encuentro entre el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, y el presidente uruguayo Yamandú Orsi Gentileza

“La ubicación prevista para la planta frente a Colón genera una preocupación legítima en nuestra comunidad y merece ser revisada. Desde el primer momento planteamos con claridad la necesidad de relocalizar el proyecto”. De cualquier modo, sopesó: “No estamos en contra de la inversión ni del desarrollo, pero sí creemos que debe respetar el equilibrio ambiental, el paisaje ribereño y la principal actividad económica de la región”, amplió Frigerio al ser consultado por LA NACION.

Por otra parte, Walser elevó informes a la fiscal federal de Concepción del Uruguay, Josefina Minatta, sobre el impacto que tendría la planta en cuanto a lo económico y sanitario para Colón. Fue así que la fiscal presentó un escrito al juez e inició de oficio una investigación. La abogada atendió los planteos de los ambientalistas, afirmó que el proyecto podría afectar el territorio argentino y sostuvo que HIF Global podría incurrir en el delito de “daño ambiental”.

Una reunión entre el intendente de Colón, José Luis Walser, y la fiscal Josefina Minatta Municipalidad de Colón

Otro punto de la presentación de Minatta es la presunta violación por parte del Gobierno oriental al Estatuto del Río Uruguay. Para ello, le pidió al canciller Quirno que solicite a las autoridades vecinas toda información disponible del proyecto y le reclamó a la CARU y a la secretaría de Ambiente nacional que evalúen la calidad del aire y del agua en la zona.

Por su parte, Frigerio reiteró a LA NACION: “Vamos a seguir insistiendo por los canales diplomáticos correspondientes. Este es un reclamo firme, responsable y respaldado por intendentes, vecinos y sectores productivos de la costa del Uruguay".

Tratativas

En la multisectorial de Colón aseguraron que las autoridades locales no están tomando cartas en el asunto. Sin embargo, el titular de la delegación argentina ante la CARU, Luis Montero, elevó una nota en julio pasado ante su contraparte uruguaya. En el texto, al que accedió LA NACION, “se reitera la importancia de observar el procedimiento de consulta previa establecido en el Estatuto”, para que la Comisión evalúe el proyecto y determine sus eventuales perjuicios.

En diciembre, y en medio del malestar por el rechazo a pedidos de fondos, la delegación uruguaya de la CARU participó en soledad del acto por los 50 años del Puente Internacional “General José Gervasio Artigas” CARU

Ante la consulta de este medio, en la delegación uruguaya señalaron que el proyecto de HIF Global fue comunicado a la CARU, aunque no bajo los artículos 7 al 13 del Estatuto. Son normativas que se refieren a que cualquier construcción que afecte al curso de agua debe ser avalada por las jurisdicciones de ambas orillas. También desencadenan una serie de procesos y negociaciones que las autoridades uruguayas por ahora prefieren no activar.

En Uruguay intentaron minimizar los reclamos y dijeron que solo se trata de “comunicación visual”. Las fuentes uruguayas consultadas adelantaron que se recurrirá a la CARU y se iniciarán negociaciones con la Argentina solo cuando el proyecto de HIF sea aprobado, probablemente con algunas modificaciones y sumando proyectos complementarios. “Veremos si hay que correrla. Todavía está todo por ver de qué se habilitaría y qué no”, dejaron abierta la puerta a una relocalización.

El canciller argentino, Pablo Quirno EVARISTO SA - AFP

Un conocedor de la Cancillería charrúa se mostró confiado con que el proyecto llegue a buen puerto. En noviembre, Quirno viajó a Uruguay junto a Frigerio, quien tuvo su segundo viaje por este tema. Si bien el canciller bien pidió recaudos para “evitar efectos perjudiciales” ante su par uruguayo Mario Lubetkin, luego señaló que la Argentina “en este momento no se va a oponer nunca” a la inversión de HIF Global. En la Cancillería no respondieron a las consultas de LA NACION.