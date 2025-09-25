Bullrich apuntó a Kicillof tras el comunicado de la Provincia por el crimen de Lara, Brenda y Morena

En medio de la conmoción por el crimen de Brenda del Castillo, Morena Verri, Lara Gutiérrez, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, apuntó este jueves contra el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, por el comunicado que publicó el miércoles por la tarde, en el que adjudicó los asesinatos a una banda narco que operaría en la ciudad de Buenos Aires. “Es ridículo”, aseveró la funcionaria.

“Kicillof [primero] tiene que hacerse cargo del problema enorme de inseguridad que tiene en la provincia de Buenos Aires. Yo no voy a politizar este caso ni echarle la culpa al gobernador. Mucho menos haría lo que hizo de escribir un aberrante comunicado en el que dice que es una organización con base en la Ciudad cuando todavía no tiene la más mínima información”, indicó Bullrich luego de que el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, dijera que las primeras informaciones de las jóvenes [asesinadas en Florencio Varela] indican que se trató de una venganza narco por parte de una banda peruana que opera en la Ciudad.

En ese contexto, la ministra siguió: “El asesino puede estar tanto en la Ciudad como en la Provincia, la información es muy poca”. Además, volvió a referirse al mandatario provincial: “Empezar a deslindarse me parece una falta de responsabilidad. Hemos planteado que íbamos a colaborar con ellos desde el primer minuto de la búsqueda”.

Avanza la investigación sobre los aberrantes asesinatos de Brenda del Castillo, Lara Gutiérrez y Morena Verdi. El Ministro de Seguridad, Javier Alonso, explicó ante la prensa que todo indica que fue un acto de venganza de un grupo narco internacional con base operativa en CABA.… pic.twitter.com/lbiIFuDHcK — Axel Kicillof (@Kicillofok) September 24, 2025

“En estos casos, la política afuera, es ridículo lo que están haciendo. Acá hay que ver cómo una organización que operaba en el territorio nadie la captó”, pidió.

Noticia en desarrollo