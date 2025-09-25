Virgen de San Nicolás: cuál es su historia y qué oración rezar para pedir su ayuda

La Virgen de San Nicolás se celebra cada 25 de septiembre. Esta fecha recuerda el aniversario de su aparición, hecho que fue reconocido y oficializado por la Iglesia hace algunos años. Muchos fieles se movilizan por esta efeméride y le rezan por una gracia.

Virgen de San Nicolás: cuál es su historia

Este es el caso de la Virgen de San Nicolás, que apareció ante una mujer llamada Gladys Motta, una habitante de San Nicolás de los Arroyos, la ciudad ubicada en el norte de la provincia de Buenos Aires, concretamente sobre el Río Paraná.

La aparición de la Virgen de San Nicolás ocurrió en 1983 Archivo

Todo comenzó el 25 de septiembre de 1983, mientras rezaba un rosario en su habitación. En aquel entonces, se le presentó la Virgen, vestida de azul, con el niño en brazos y un rosario en su mano. Esta aparición concluyó con un gesto en el que acercó el rosario, y fue la primera de una serie de varias manifestaciones.

Gladys explicó que nunca había tenido experiencias de este tipo y que esta era la primera vez que experimentaba algo así. Además, contó que, antes de la aparición, se iluminó el rosario que tenía colgado en su habitación. A partir de esa primera manifestación, la Virgen se le presentó en una serie de oportunidades que dejó especificadas en un testimonio escrito.

El reconocimiento oficial de las apariciones de la Virgen de San Nicolás

El reconocimiento oficial de estos hechos por parte de la Iglesia llegó recién el 22 de mayo de 2016 a través de un decreto firmado por Monseñor Héctor Cardelli, obispo de San Nicolás. A pesar de esto, la difusión y la importancia dentro de la fe católica existía desde mucho antes.

El santuario de la Virgen en San Nicolás

De hecho, a lo largo de los años, se vivieron movilizaciones de fieles a la ciudad para pedir y agradecer a la Virgen de San Nicolás. La más masiva fue en 2013, cuando se cumplieron exactamente 30 años de la primera aparición. En aquel entonces, alrededor de 500.000 personas llegaron a San Nicolás de los Arroyos y participaron de un emotivo encuentro.

Oración de la Virgen de San Nicolás

Según la Agencia Católica de Informaciones - ACI Prensa, la siguiente oración es una consagración a la Virgen de San Nicolás:

¡Oh Madre, quiero consagrarme a ti!

Virgen María, hoy consagro mi vida a ti

siento necesidad constante de tu presencia en mi vida.

Para que me protejas, me guíes y me consueles.

Sé que en tí mi alma encontrará reposo

y la angustia en mí no entrará.

Mi derrota se convertirá en victoria

mi fatiga en ti fortaleza es.

Amén.