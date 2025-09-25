LA NACION

Triple crimen: nuevos allanamientos y ocho detenidos en Villa Zavaleta

Esta mañana fueron encontrados los cuerpos de las tres jóvenes en Florencio Varela; se organizaron manifestaciones para pedir justicia

Tres jóvenes oriundas de La Matanza son buscadas intensamente desde el viernes, luego de pactar un encuentro y no regresar a sus casas. Se trata de Brenda Castillo (20), Morena Verri (20) y Lara Morena Gutiérrez (15).
Por el triple femicidio de Brenda Castillo (20), Morena Verri (20) y Lara Morena Gutiérrez (15), esta noche, la Policía de la Provincia de Buenos Aires realizó allanamientos en la Villa Zavaleta. Como resultado del operativo fueron detenidas ocho personas, que sumadas a las que detenciones realizadas esta mañana, dan una total de 12 personas vinculadas a este delito, según informó TN. La investigación de esta causa sigue una pista narco.

Esta mañana se hallaron los cuerpos de las tres jóvenes en Florencio Varela. La policía científica informó que los tres cuerpos fueron encontrados en una casa situada en Jáchal y Chañar, en la misma zona donde se registró la última señal del celular de una de las chicas.

La pareja que vivía en esa casa fue arrestada. La mujer habría confesado que asesinaron a las chicas por una supuesta venganza atribuida a una banda narco liderada por un traficante peruano que permanece prófugo.

Las tres jóvenes había sido vistas por última vez el pasado viernes. Los momentos previos y posteriores a que se subieran a una camioneta Chevrolet Tracker blanca quedaron registrados por cámaras de seguridad. Las imágenes permitieron reconstruir el recorrido del vehículo que trasladó a las tres víctimas hasta su trágico final.

Por otra parte, esta tarde en el marco de una concentración que tuvo lugar en La Tablada para pedir justicia, la madre de Brenda del Castillo, compartió un desgarrador testimonio tras conocer la noticia del triple crimen. “Era una nena buena y ninguna de las tres se merecía terminar como terminaron”, señaló en diálogo con los medios, donde se encontraba LN+. “Me la sacaron y quiero que paguen por todo lo que me hicieron. Hoy vi la foto de ella, de su manito sangrada. Quiero que paguen todos”, agregaron.

Noticia en desarrollo.

