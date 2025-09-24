Chicas asesinadas: Javier Alonso responsabilizó a una banda narco que opera en una villa de la ciudad de Buenos Aires

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, habló en el marco de la investigación por el hallazgo de los cuerpos en Florencio Varela de las tres jóvenes que habían permanecido desaparecidas desde el viernes en La Matanza. El funcionario bonaerense responsabilizó por el crimen a una banda narco que opera en la villa 1-11-14 de la ciudad de Buenos Aires y consideró que se trató de un “ajuste de cuentas”.

“Ellas no sabían que caían en una trampa organizada por una organización de narcotráfico que perpetró una estrategia para asesinarlas“, marcó, al respecto del último momento en que habían sido vistas con vida cuando se subieron a un vehículo con destino a una supuesta fiesta a la que habían sido invitadas.

En una conferencia de prensa desde el Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) en Ciudad Evita, detalló: “Es una organización criminal con comando en un barrio de emergencia en la Ciudad y puntos de venta en el sur de la provincia de Buenos Aires. Todo da cuenta de una venganza narco, de una organización narco que las liquidó“.

Brenda Castillo (20), Morena Verri (20) y Lara Morena Gutiérrez (15).

“Tres chicas de 20 años, de 15 años que fueron asesinadas así... Es un ajuste de cuentas, venganza por algún hecho, estuvieron relacionadas por algún hecho pero no tenemos detalles de qué pasó”, añadió y subrayó: “Trabajamos con esa hipótesis: ellas vieron algo, dijeron algo, algo pasó. No se les fue de la mano, desde el primer momento hubo una estrategia planificada".

En otro tramo de la conferencia, Alonso explicó que la causa tiene secreto de sumario -lo que impide dar más detalles-, pero que la investigación continúa y que desde el Ministerio de Seguridad “están muy avanzados en la investigación de esta red”. Los tres cuerpos fueron encontrados este miércoles durante la madrugada en una casa situada en la intersección de las calles Jáchal y Chañar, en la misma zona donde se registró la última señal del celular de una de las chicas.

Los detenidos

Hasta el momento, hay cuatro sospechosos detenidos por el crimen de Morena Verry, Brenda del Castillo, de 20 años, y Lara, de 15, que habían sido vistas por última vez el viernes pasado a las 21.30, cuando abordaban el mencionado vehículo en una estación de servicio situada en la rotonda de La Tablada. “Llegamos a la casa e identificamos a los dos primeros detenidos, una mujer y un hombre que estaban ahí y eran los encargados de limpiar. Había manchas hepáticas y olor a cloro muy fuerte, y se encontró en el fondo la tierra removida“, detalló Alonso.

La casa en donde encontraron los cuerpos de las jóvenes. Ricardo Pristupluk

“Los otros dos, que son los dueños de la casa, son los que están relacionados con el grupo narco. Se los detuvo y ahí están los cuatro detenidos por homicidio agravado. Hay más personas involucradas y se las está buscando", ratificó y señaló: “En este caso, eligieron esta casa para perpetrar el asesinato”.

Finalmente, volvió a hacer hincapié en el vínculo de las víctimas con los asesinos y los últimos momentos con vida: “Estamos convencidos de que las chicas fueron asesinadas el propio viernes entre las 11 y las 12 de la noche. Sabemos de que ellas eran habituales de la zona de Flores, en este contexto habrían dado con algunos de los miembros de esta organización. Algún hecho que ocurrió habría dado en la venganza”.