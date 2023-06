Elecciones 2023: Bullrich avaló el ingreso de Espert a Juntos por el Cambio pero con una advertencia

escuchar

Horacio Rodríguez Larreta se adelantó temprano y anunció que el diputado nacional liberal José Luis Espert se incorporaría a Juntos por el Cambio. Al instante, el propio liberal sumó dos fotos: junto al presidenciable de Pro y con la otra candidata del espacio, Patricia Bullrich, que hasta ese momento estaba en silencio. Sin embargo, casi una hora después la exministra de Seguridad avaló el ingreso a la coalición del economista, aunque puso un reparo: repitió que no está de acuerdo con tejer una alianza con el gobernador cordobés, Juan Schiaretti.

En la semana de mayor fricción para la coalición opositora, incluso con especulaciones de que podía romperse el espacio, llega hoy la primera muestra concreta de unidad en Juntos por el Cambio, con la convergencia en sumar a Espert. En las últimas horas a las tensiones por la presión del larretismo para incorporar a Schiaretti -algo a lo que se oponían parte de sus socios de Pro, entre ellos Bullrich y el expresidente Mauricio Macri- se habían agregado rispideces por el liberal. Es que en el búnker de Bullrich entendían que establecer un pacto con el economista, y que compita también para la presidencia, era una movida de Rodríguez Larreta para quitarle votos a la exministra macrista.

Sin embargo, hoy Bullrich le hizo un guiño a Espert y le dio su confianza para integrar el mismo partido de cara a los comicios de este año. “Desde las elecciones de 2021 brego para que Espert se incorpore a Juntos por el Cambio. Las ideas liberales que defiende con fuerza son esenciales para el cambio profundo que necesitamos”, consideró la candidata del ala dura.

En ese mensaje la antes titular de la Seguridad nacional no solo incorporó un video con distintas intervenciones televisivas suyas donde hablaba en ese sentido, sino que también incluyó una advertencia interna. “Esta decisión no cambia la defensa de Córdoba y contra el intento de traer a aquellos que votaron junto al kirchnerismo”, sostuvo Bullrich, para marcarle un límite a Rodríguez Larreta en cuanto a Schiaretti.

Antes, el liberal había tuiteado una foto con los dos candidatos que atraviesan una profunda crisis de confianza entre ellos. “Iniciamos un camino común por la lucha de la libertad, para recuperar la Argentina. Ustedes y nosotros. Juntos”, escribió Espert, que no incluyó en la postal a los demás presidentes de los partidos que integran Juntos por el Cambio y que también avalaron su ingreso: Gerardo Morales, de la Unión Cívica Radical (UCR); Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica (CC)-Ari; y Miguel Pichetto, del Peronismo Republicano.

A las 8.41 de este jueves, fue Rodríguez Larreta quien anticipó la bienvenida. “El cambio total y definitivo que los argentinos necesitamos para dejar atrás al kirchnerismo enfrenta a Juntos por el Cambio a dos desafíos: que estemos más unidos que nunca y que al mismo tiempo nos ampliemos sumando nuevas ideas y gente de bien”, tuiteó el alcalde porteño, quien tildó al flamante incorporado como “un economista prestigioso, con una profunda vocación de cambio, defensor de la democracia y de las ideas de la libertad”. Para cerrar, acotó: “A partir del 10 de diciembre vamos a empezar juntos a hacer el cambio de nuestras vidas”.

Esta semana, el consejo de Pro se había reunido pero no había logrado alcanzar cohesión en cuanto a si unirse al diputado de Avanza Libertad. Por eso se habían designado dos referentes que se encargarían de administrar una postura unificada: el larretista Eduardo Macchiavelli, y el bullrichista y presidente de Pro Federico Angelini.

En esta última facción no rechazaban el ingreso de Espert, pero sí su postulación a la Casa Rosada. Pretendían que compitiera, pero en la provincia de Buenos Aires. En los tuits de esta mañana, no obstante, no hubo ninguna mención al lugar que ocupará el liberal bonaerense. Antes, él había dicho que quería ir por Balcarce 50.

“Larreta representa a un grupo de políticos desesperado porque no gana las elecciones”

En tanto, Bullrich habló más tarde en Radio Mitre y, pese a la cohesión que lograron con Espert, volvió a cuestionar a Rodríguez Larreta. Dijo no solamente que le “hace las cosas por la espalda”, sino que también apuntó que el jefe de Gobierno “representa a un grupo de políticos desesperado porque no gana las elecciones”.

Incluso, consideró que ella encarna un “cambio profundo”, mientras que su competidor interno va por un “cambio negociado” que va a perder fuerza. “No tengo problema de sentarme con Larreta, pero soy una persona de palabra. Digo una cosa y es así. Larreta tiene que ser igual si quiere tener un diálogo sincero donde decís lo que vas a hacer. Animate a decir la verdad, viejo. Si él quiere negociar el cambio, que lo diga”, se quejó Bullrich.

Asimismo, volvió a remarcar que el peronismo cordobés “no va a entrar” a Juntos por el Cambio porque el foco debe estar en lograr que Luis Juez gane esa provincia. Por otra parte, descartó querer conformar una fórmula con el libertario Javier Milei.

