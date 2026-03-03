Patricia Bullrich admitió que el Gobierno no participó de la liberación de Nahuel Gallo: “Fue una operación secreta sin dar el conocimiento al Estado argentino”

ROSARIO.-La senadora de La Libertad Avanza Patricia Bullrich dijo que tras ser liberado de su cautiverio en Caracas Nahuel Gallo “estuvo un día desaparecido” en Venezuela, y acusó a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), quien trianguló la entrega del gendarme, de “no avisar al gobierno argentino”.

“La AFA sabía dónde estaba Gallo y no fue capaz de decirnos”, sostuvo la exministra de Seguridad en una conferencia de prensa que dio en la Fundación Libertad de Rosario, donde el lunes a la noche recibió una distinción.

Bullrich fue la primera desde el oficialismo que dio explicaciones sobre la extraña liberación de Nahuel Gallo, que aterrizó en la Argentina en un avión privado que usa la AFA. La legisladora admitió también que la diputada nacional Marcela Pagano “estuvo en el medio”. Reconoció que lo importante es que Gallo “esté con nosotros”. “Sabemos de las relaciones de espionaje de su marido (Franco Bindi), así que no nos llama la atención”, apuntó.

Bullrich contó que el gendarme que estuvo casi un año y medio detenido en Caracas estaba desconcertado, porque había estado un día entero en un área de “contrainteligencia” venezolana y no sabía dónde lo llevaban. “Recién se dio cuenta que estaba en Argentina, cuando lo fue a recibir el comandante de Gendarmería Claudio Brilloni y agentes de la PSA”. Le pidió a Brilloni, según Bullrich, “permiso para llorar”.

La legisladora libertaria admitió que el fin de semana hubo varias horas de desconcierto, ya que no había noticias sobre el paradero de Gallo. “Cuando lo sacan a Nahuel de la cárcel, nos enteramos inmediatamente, pero de ahí lo llevaron a un lugar de contrainteligencia, y durante muchas horas había un total silencio. No sabíamos dónde estaba. Nuestra representación, el cónsul italiano en Caracas, recorrió varios lugares y le negaron toda información. Fue una operación secreta sin dar el conocimiento al Estado argentino de lo que estaban haciendo”.

La exministra de Seguridad sostuvo admitió que la AFA tuvo un rol protagónico en la liberación del gendarme detenido en Venezuela, a partir de “un acuerdo político”. “Se sabe que los dirigentes de la AFA no están pasando por un buen momento. Hicieron un acuerdo político con quien es titular de la Federación Venezolana de Fútbol, Jorge Giménez”, señaló.

Bullrich se quejó de que Germán Darío Giuliani, un abogado que sigue preso en Caracas, no fue aún liberado. “Nos hubiese gustado ya que pusieron tanto esfuerzo en lavar su imagen, podrían haber traido a Giuliani que es el último que queda”, sostuvo. Este letrado argentino permanece detenido en Venezuela bajo cargos que su entorno califica de infundados y sin acceso a un proceso judicial transparente.

Giuliani lleva más de nueve meses privado de su libertad en el Centro Penitenciario Yare II. Si bien su caso se desarrolla lejos de los focos internacionales, ha comenzado a movilizar reclamos diplomáticos y sociales desde la Argentina. La familia denuncia que “lo han tratado como un delincuente”, a pesar de que no existen pruebas ni causa formal que justifique su detención.