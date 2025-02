Bullrich respaldó el pedido de Milei de intervenir la Provincia y dijo que Kicillof es un “chicanero”

Siempre alineada con Javier Milei, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, salió este viernes a respaldar la idea del Presidente de intervenir la provincia de Buenos Aires. La funcionaria dijo que el gobernador Axel Kicillof no adhiere a las “teorías” y a la “filosofía” que ayudan a resolver los problemas de inseguridad y que por eso los bonaerenses les están “pidiendo a gritos” a ellos que se hagan cargo. Además, tildó de “soberbio” y “sobrador” a Kicillof por sus dichos del jueves, durante una conferencia de prensa en el Partido de la Costa, donde pidió una instancia de diálogo con la Casa Rosada.

En su primera aparición pública tras una serie de hechos que conmocionaron a la provincia de Buenos Aires, el gobernador reclamó fondos que le adeuda el gobierno nacional y comentó: “Lo invito a Milei, o estoy dispuesto a ir adónde me diga, a trabajar con seriedad, con nuestros equipos, las cuestiones de seguridad a ver si podemos, con una situación que se va agravando, mejorar un poco la tranquilidad y la vida de nuestro pueblo. Yo tengo una responsabilidad sobre 17,5 millones de bonaerenses; la asumo, pongo la cara, estoy caminando. Espero lo mismo del presidente de la Nación, no en Estados Unidos, acá, trabajando por la seguridad de la Argentina”. Fue una chicana por los reiterados viajes oficiales a ese país.

Kicillof, sobre el asesinato de Kim Gómez: “Usan esto para ganar un voto y lucrar con el dolor”

Luego de eso, Milei salió con su furtivo mensaje en el que pidió que Kicillof se corra para él poder intervenir el Ejecutivo bonaerense. En medio de la espera para que el gobernador dé su postura sobre la arremetida presidencial, habló Bullrich. “La respuesta es la que dio el Presidente. Ayer Kicillof, en un acto, de una manera provocadora, dijo: ‘Bueno, podemos trabajar juntos, si el Presidente está acá y no en Estados Unidos’. El gobernador habló como un sobrador , se tomó el tema con poca seriedad cuando hay familias llorando. El Presidente le respondió hoy a las 7 de la mañana; yo ayer hablé y dije que lo que estaba diciendo el gobernador era una falta de respeto porque no dijo ‘necesito ayuda, por favor, voy a adherir a las teorías que hacen bien a la seguridad’. Fue soberbio, chicanero . ¿Así toma un problema frente a los millones de ciudadanos con miedo? No se necesita una respuesta del gobernador porque el primero que habló sobradamente, con soberbia, fue él”, expresó.

En defensa de las políticas que aplica desde su cartera, la ministra planteó también que la Casa Rosada es “mucho mejor” en sus estrategias contra la inseguridad que el gobierno de la Provincia y citó sondeos sin decir específicamente a cuáles se refería. “Si usted mira cualquier encuesta, dice que quien está en condiciones de arreglar la inseguridad en la Provincia es el gobierno del presidente Milei y el Ministerio de Seguridad nacional. Todos lo dicen, lo dice la sociedad en un 80%. Nos están llamando a los gritos . Por eso el Presidente dice: ‘Córrase y deje a los que saben y a los que tienen la filosofía contraria’”, justificó la ministra en diálogo con A24.

Kicillof en la conferencia que dio en el Partido de La Costa PRENSA PBA

Mientras con el avance de las horas se acumularon críticas a Milei, a quien parte del peronismo incluso tildó de “destituyente”, Bullrich solo se encargó de defenderlo. Admitió, por una parte, que el anuncio presidencial fue “fuerte”, pero alegó: “Más fuerte es todos los días levantarse con ese nivel de asesinatos violentos: abuelos torturados en sus casas, gente que es arrastrada en los autos, entraderas... eso es más violento todavía”. Según indicó, la “filosofía del delincuente” de quienes gobiernan la Provincia es “nefasta” y por eso todo se complejiza.

“Si tenemos un gobierno que mantiene una Policía bonaerense que hace más de 20 años tiene una estructura que no es vertical, que tiene baja disciplina, que tiene que meterle elementos externos a la policía barrial para tener alguna fuerza de choque (...). Lo que dice el Presidente es que si nos montamos sobre una estructura que está mal diseñada y queremos solucionar el problema, como en algún momento se planteó, poniendo gendarmes, policías federales o prefectos, nos montamos sobre una estructura que tiene un problema ideológico, operativo, funcional, de altos niveles de corrupción, también de la política. Si nos montamos sobre eso, lo único que vamos a hacer es contagiar a nuestras fuerzas y generar un problema arriba de un problema. Acá la solución es un cambio de raíz”, insistió Bullrich para intentar argumentar la propuesta de Milei.

Consultada sobre cuál habría sido la reacción si la situación hubiese sido al revés, es decir si Kicillof hubiese pedido la renuncia de Milei, la funcionaria aseguró: “Lo dicen todos los días, van siete juicios políticos que nos mandan. ¿Cuántas veces lo dijo? Nosotros no estamos diciendo ‘que renuncie porque sí'. En estas circunstancias nuestra única posibilidad es ir a fondo. Entonces, si el gobernador todo el tiempo dice que este presidente se tiene que ir, va a las marchas para que se vaya el Presidente, nosotros estamos diciendo: ‘Para un problema concreto, una solución concreta’”.

LA NACION

Temas Patricia Bullrich