Intervención de la Provincia: Máximo Kirchner fustigó a Milei y respaldó a Kicillof, que guarda silencio

LA PLATA.- El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, no respondió todavía al pedido de renuncia y la amenaza de intervención que le hizo el presidente Javier Milei. Mientras analiza dar una conferencia de prensa para hablar sobre el tema a última hora de este viernes, además del respaldo de sus aliados recibió un espaldarazo del camporismo, encabezado por su referente, Máximo Kirchner.

La primera señal fue un comunicado del Partido Justicialista (PJ) de la Provincia, que también conduce el hijo de la expresidenta Cristina Kirchner, quien de momento no habló. “Lo llamamos a reflexionar, salvo que quiera aprovechar este doloroso momento de las familias de las víctimas con fines electoralistas”, dijeron desde el partido, directos hacia Milei.

Además denunciaron un “nuevo acto de gravedad institucional” y se preguntaron: “¿Hasta dónde el presidente de las facultades delegadas va a seguir agrediendo a las y los bonaerenses que han elegido democráticamente a sus representantes?”. En la nota de prensa también pidieron que Milei devuelva los más de $700 millones que correspondían a un fondo de seguridad que tenía la Provincia. “Salvo que solo quiera aprovechar este doloroso momento de las familias de las víctimas para fines electoralistas. Irresponsablemente sus funcionarios y legisladores promueven consignas violentas y llaman instalar tendencias en redes sociales acusando al gobernador de asesino. Convóquelos a ellos también a renunciar a esas prácticas y dedicar el tiempo a redoblar esfuerzos”, indicaron desde el PJ.

El discurso fue en sintonía con la línea que marcó el jueves Kicillof, cuando habló de un uso electoral del crimen de Kim Gómez, la niña de 7 años que fue asesinada durante un robo consumado por dos menores de edad que interceptaron el auto donde viajaba con su madre y la arrastraron 15 cuadras.

Minutos después, el propio Máximo Kirchner salió en radio y retomó su discurso en favor del gobernador. Mientras tanto se reproducían mensajes de apoyo de parte de otros referentes camporistas, como el senador Eduardo “Wado” de Pedro, la intendenta Mayra Mendoza y el jefe de la Cámara de Diputados provincial, Facundo Tignanelli.

“Más allá de las diferencias de opiniones y de pensamientos que hay dentro de un partido, creo que lo que ha hecho el Presidente es una muestra más de su comportamiento bravucón y de carácter inexplicable. Pasa los límites y creo que no es para nada correcto, porque en medio está la gente”, planteó en Radio Futuröck Máximo Kirchner, que mandó “solidaridad” con las víctimas e insistió con que Milei hace un “uso político” de los crímenes que sucedieron en la Provincia. “Cuando el gobernador demostró la voluntad de dialogar, la respuesta que da el Presidente berreta, mediocre, pero bueno, también viene con una línea que ha decidido llevar adelante los últimos 20, 25 días, desde el episodio de las criptomonedas” , acusó el líder camporista, en relación con las denuncias en la Argentina, Estados Unidos y España que recibió Milei por promocionar $LIBRA.

Con ironía, el diputado nacional dijo que es llamativo que Milei tenga como subsecretario a Daniel Scioli y como aliada en el Congreso a María Eugenia Vidal, que fueron gobernadores bonaerenses. “Hay episodios para recordar, quizás debería hablar con ellos. Recuerdo con Scioli el caso Pomar, cuado se estuvo buscando una familia que estaba a la vera de la ruta durante días”, lo chicaneó Kirchner y entonces sentenció: “Hay una irresponsabilidad muy grande del Presidente por sugerir una intervención. Y lo que me parece igual de grave es llamar asesino al gobernador de la Provincia, que no lo es. Me parece de un mal gusto y de una irresponsabilidad enorme, pocas veces vista por lo menos en el último tiempo en nuestro querido país”.

En cuanto a Kicillof, la última vez que habló públicamente fue el jueves por la tarde, en San Bernardo. Esa fue su primera aparición pública tras una seguidilla de hechos violentos. “No todo vale por un voto”, dijo y comentó: “Lo invito a Milei, o estoy dispuesto a ir adónde me diga, a trabajar con seriedad, con nuestros equipos, las cuestiones de seguridad a ver si podemos, con una situación que se va agravando, mejorar un poco la tranquilidad y la vida de nuestro pueblo. Yo tengo una responsabilidad sobre 17,5 millones de bonaerenses; la asumo, pongo la cara, estoy caminando. Espero lo mismo del presidente de la Nación, no en Estados Unidos, acá, trabajando por la seguridad de la Argentina”. Fue un desliz por los reiterados viajes oficiales a ese país. Esta mañana, Milei salió con su furtivo mensaje en el que pidió que Kicillof se corra para él poder intervenir el Ejecutivo bonaerense.

De momento, el gobernador mantuvo el bajo perfil. Desde la Gobernación dijeron que estaban de acuerdo en establecer líneas de trabajo “en la vida real” pero que no se iban a subir a “chicanas” por X. “No podemos perder el tiempo en redes”, alegaron.

En el gobierno provincial dicen ser víctimas de un plan para generar caos. Como prueba de ese supuesto intento desestabilizador de su gestión, Kicillof hizo saber que hay dos detenidos por los incidentes frente al Palacio Municipal de La Plata, presuntamente infiltrados políticos, en la multitudinaria manifestación de vecinos que marchó para pedir justicia.

El gobernador, que estuvo en la costa en las últimas horas, regresó a la capital provincial. En este tiempo señaló al gobierno nacional como responsable por recortarle fondos multimillonarios para seguridad. Son $750 mil millones, que podrían ayudar a prevenir los crímenes, según el gobernador provincial, quien calculó que ese dinero equivale a la compra de mil patrulleros. El reclamo se tramita ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación desde el año pasado.

Para este fin de semana largo, los mismos manifestantes que ya se congregaron frente a la gobernación planean reunirse de vuelta el miércoles para la apertura de sesiones legislativas. Además, prometen volver con una marcha más grande el 12 de marzo.

Mientras Kicillof mide las reacciones que pueden generar sus palabras, porque no quiere alimentar el enojo de las víctimas, está desarrollándose este viernes una nueva marcha de la familia de Kim Gómez ante los Tribunales Penales de La Plata, a cinco cuadras de la Gobernación. Todo trascurre en calma pero con fuertes pedidos.

Velatorio de Kim Gómez, la niña de 7 años que fue asesinada durante un robo

