Es, al menos por ahora, una suerte de aliado encubierto que tiene el presidente, Javier Milei, en el interior del país. Todos los gobernadores patagónicos, a pesar de ser de diferentes fuerzas políticas publicaron un comunicado conjunto en respaldo a Ignacio Torres, titular del ejecutivo provincial de Chubut, en reclamo por la “retención ilegal de 13.500 millones de pesos” del Gobierno nacional, según aseguraron. Apoyaron a Torres todos los gobernadores de Juntos por el Cambio y también los peronistas, a excepción de uno: el tucumano Osvaldo Jaldo.

Tras ocho años como vicegobernador de Tucumán, dos de ellos como gobernador interino debido a que Juan Manzur, el entonces titular del ejecutivo provincial, asumió como jefe de Gabinete en el gobierno de Alberto Fernández, Jaldo ganó las elecciones provinciales con el 55% de los votos en junio de 2023 y asumió el 29 de octubre.

Desde la llegada de Milei al Ejecutivo nacional, Jaldo se cuidó de mantener buenos vínculos con el mandatario. Los tres diputados que responden a él apoyaron el dictamen de comisión de la ley ómnibus y luego abandonaron el bloque de Unión por la Patria para conformar un grupo propio llamado “Independencia”.

Luego, los legisladores también votaron a favor en particular de todos los artículos cuando el proyecto se trató en el recinto, antes de que fuera retirado por el Gobierno debido a las derrotas que comenzaba a tener en varios artículos en particular.

Jaldo se defendió: “No estamos condicionados, no estamos apretados por nadie, estamos obrando con total libertad”. No obstante, el apoyo de los tucumanos se debía a un acuerdo entre Jaldo y el Gobierno por el que el Ejecutivo nacional retiró las modificaciones a la industria azucarera y mantuvo su protección. “Defendemos a Tucumán”, justificó en su momento el sucesor de Manzur.

El gobernador peronista, en un día en el que todas las provincias se solidarizaron con Torres y emitieron comunicados con duras críticas hacia el Gobierno, evitó pronunciarse.

El caso de Misiones

Sólo hubo otra provincia, además de Tucumán, que tampoco se manifestó sobre el reclamo de Torres y la posterior respuesta de Milei: Misiones. Sin embargo, el gobierno provincial misionero, del Frente Renovador de la Concordia, mantiene una postura distante con Milei.

El viernes al mediodía el gobernador, Hugo Passalacqua, informó que presentó en nombre de la provincia “una demanda contra el Estado Nacional, con pedido de medida cautelar, exigiendo el cobro inmediato de los fondos adeudados que le corresponden a Misiones” para el pago de salarios a los docentes que el Ejecutivo de Milei canceló. Passalacqua hizo la presentación ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Hace poco más de un mes, el ejecutivo provincial festejó que el Poder Judicial haya otorgado una medida cautelar contra el DNU de Milei en lo que respecta a modificación del sector yerbatero. “El segundo golpe al DNU del Gobierno nacional provino del norte por la incomprensión de la complejidad productiva de nuestra vasta Nación”, celebró el oficialismo provincial, que tiempo después contribuyó a la caída de la ley ómnibus en la votación en particular, junto al resto del bloque de Innovación Federal y otros bloques, como el de Hacemos Coalición Federal.

