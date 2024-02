escuchar

En medio de la fuerte tensión entre las provincias y el gobierno de Javier Milei, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, sostuvo este viernes que le parece un poco “imprudente” la decisión del gobernador de Chubut, Ignacio Torres, de amenazar con cortar el suministro de gas y petróleo por la caída de la coparticipación y lo cuestionó por aliarse con el sindicalismo de su provincia. “Me parece un poco imprudente esta maniobra”, sostuvo.

“A Nacho Torres la gente lo eligió para el cambio y escuchar que se va a aliar con el sindicalismo, que es lo que la gente no votó, para dejar sin petróleo al resto del país no corresponde”, afirmó en diálogo con LN+. “La gente el 19 de noviembre votó ese cambio, en el que no estaban este tipo de maniobras, votó ajustar para terminar de una vez con la Argentina que gasta más de lo que puede recaudar”, destacó.

Para Menem, debido a que “ha venido un Presidente que ha decidido terminar con los problemas que tenemos, vamos a ver muchas de estas disputas”. “Pero la provincia no es ni Nacho Torres ni el gobernador anterior, tenían que pagar, tenían que descontarle este dinero y ahí empiezan los tironeos”, sostuvo el presidente de la Cámara baja.

Menem consideró que Milei recibió el país en una situación “caótica” y “desesperante” pero con el compromiso de terminar con estas situaciones en las provincias. “Estamos ante un cambio de era que los gobernadores tienen que entender, tendrían que tener un poco más de prudencia porque el Estado no va a emitir un peso más para financiar el tesoro”, subrayó.

El reclamo de Torres

El gobernador del Chubut, Ignacio Torres, amenazó este viernes con interrumpir desde el próximo miércoles la salida de petróleo y gas de la provincia si el Ministerio de Economía de la Nación “insiste con retener de manera indebida la mitad de la coparticipación” que le corresponde a su distrito, ante lo cual el Gobierno advirtió que una medida de ese tipo sería “absolutamente ilegal”.

”Si para el miércoles no nos quitan la pata de encima, no va a salir un barril más de petróleo de Chubut para la Argentina. Y ahí te quiero ver”, desafió el titular de la provincia, la segunda cuenca hidrocarburífera del país.

La administración de Torres denuncia desde principio de la gestión que el gobierno anterior de Mariano Arcioni le dejó una “bomba financiera” por deudas que tendrán vencimiento en los próximos meses por 100.699 millones provenientes -entre otros- del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial.

LAS PROVINCIAS UNIDAS DEL SUR



Las provincias son preexistentes a la Nación y merecen respeto. Nadie puede someterlas ni extorsionarlas con amenazas de restricción de fondos públicos que les pertenecen por derecho propio.



En febrero el gobierno nacional nos retuvo ilegalmente… pic.twitter.com/Qq2mJcW3W8 — Nacho Torres (@NachoTorresCH) February 23, 2024

En este contexto, y en un comunicado conjunto de los gobernadores patagónicos, se criticó al Gobierno porque “retuvo los fondos destinados al Fondo Compensador al Transporte Público” a distintas provincias como Chubut y La Pampa, los cuales son “recursos procedentes del impuesto a los combustibles y tienen una asignación específica”.

”Solo una ley podría disponer otro destino y sin embargo se retuvieron”, expresaron. En ese sentido, los gobernadores resaltaron que “por esa razón la Justicia federal, a instancias de una acción promovida por el gobierno del Chubut, decretó la ilegalidad de la quita”.

En esta sintonía, los gobernadores de Juntos por el Cambio -al que también pertenece Torres- se sumaron a expresar su “total respaldo y apoyo” al mandatario chubutense y exhortaron al Gobierno nacional a “cumplir con la Constitución y enviar urgentemente los recursos coparticipables que le pertenecen a la provincia”.

.@NachoTorresCH es un gobernador que defiende con coraje los intereses de su provincia.



La Argentina debe recuperar el diálogo y el respeto institucional. El progreso y el cambio que el país necesita se construye con firmeza pero sin imposiciones. pic.twitter.com/RgzW5YJ71e — Maximiliano Pullaro (@maxipullaro) February 23, 2024

”No cumplir con la ley y los acuerdos entre Nación y provincias no afecta a los gobernadores sino a los 50 millones de argentinos que viven en las 24 jurisdicciones del país”, indicaron en un comunicado, difundido por el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro. En el texto, el grupo de mandatarios manifestó “su total respaldo y apoyo al gobernador de Chubut Ignacio Torres en este duro momento por el que están pasando los chubutenses” y piden al Gobierno “cumplir” con la Constitución.

El comunicado lleva la firma de Jorge Macri (CABA), Leandro Zdero (Chaco), Gustavo Valdés (Corrientes), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Carlos Sadir (Jujuy), Alfredo Cornejo (Mendoza), Marcelo Orrego (San Juan), Claudio Poggi (San Luis) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe).

