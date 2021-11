Bullrich tensa la relación con Vidal y Larreta: “Hubo una expectativa mayor en la Ciudad, en el resto del país el festejo fue absoluto”

Mientras en Juntos por el Cambio (JxC) se empiezan a delinear los liderazgos y el rumbo que tomará la principal fuerza opositora después de las elecciones legislativas, la presidenta de Pro, Patricia Bullrich -que tuvo una elevada participación en la campaña nacional-, analizó el resultado de las urnas y elevó la tensión con el jefe de Gobierno de la Capital, Horacio Rodríguez Larreta, y con la antes candidata y ahora diputada electa María Eugenia Vidal. “Puede haber habido una expectativa mayor en la ciudad de Buenos Aires, en el resto del país el festejo de Juntos por el Cambio fue total y absoluto”, consideró la exministra de Seguridad, en un contraste entre su performance y la de los armadores porteños de la coalición.

Asimismo aclaró que ese comentario no tenía que ver con “una maldad” de su parte hacia la exgobernadora bonaerense y explicó en diálogo con Radio La Red: “La expectativa que teníamos en la Ciudad era pasar el 50%”. Confundir lo que puede haber pasado en un distrito con la realidad nacional no me parece trasladable”.

En territorio capitalino y con 99,41% de las mesas escrutadas, Vidal cosechó 47,01% de los votos en las generales, algo que incluso la ubicó por debajo de su actuación durante las PASO, en las que obtuvo 48,84% de los sufragios válidos.

La presidenta de Pro también planteó otro matiz cuando se refirió a las posibilidades de expandir la coalición. “Prácticamente en todo el país los libertarios estuvieron dentro de JxC. En los únicos lugares donde no estuvieron adentro fue en la Capital y en la Provincia”, comentó.

Las fricciones en el búnker

Además, admitió las fricciones entre los radicales y el larretismo que se ocasionaron en el búnker de Costa Salguero el domingo de los comicios y que habían sido anticipadas en LA NACION. “Lo que hubo fue una confusión respecto a la presencia y el rol de la Mesa Nacional”, sostuvo Bullrich.

No obstante, intentó apaciguar lo ocurrido: “Fue una confusión que se da en cualquier situación, que la corregimos al otro día en la reunión de JxC. Hubo cierta confusión sobre la dinámica del búnker, pero son esas cosas que pasan cuando tenés distintos sectores compartiendo el mismo búnker, que tienen que salir a mostrar lo que pasó. Yo le restaría total y absoluta importancia, si hubiera sido grave al otro día no hubiéramos tenido la escena clara de la mesa de Juntos por el Cambio mostrando no solo unidad, sino un discurso unificado”.

“La transición” a la que se refirió Macri

Aliada del expresidente Mauricio Macri en el sector de los halcones, Bullrich sin embargo disintió con las expresiones vertidas por el antes mandatario el día de la votación, cuando dijo que JxC ayudaría “en la transición”. Al respecto, la exministra de Seguridad dijo: “Creo que la palabra transición no corresponde en un momento como este, porque no había una transición”.

Según expresó, ella desde la semana pasada consideraba que no se iba a dar un escenario de “ingobernabilidad” después de la elección porque estaba convencida de que su fuerza ganaría y que habría una “expectativa positiva” en la sociedad. “Hay que poner las cosas en su justo término. JxC durante toda la campaña dijo que íbamos a ser una oposición institucional, republicana, que no queremos apurar ningún tiempo”, pidió.

Por otra parte, la líder de Pro dijo estar “contenta y orgullosa” de la fuerza política que construyeron y criticó a la Casa Rosada: “¿De qué vamos a hablar? Hablemos de la realidad, de que ganamos en todo el país y no dejemos que en el Gobierno nos quieran armar un relato de un triunfo que no sucedió”.

Cuando suenan fuertes las versiones de que inició su carrera hacia una candidatura presidencial en 2023, Bullrich se mostró cauta. “Nos dio un resultado excelente para el conjunto haber puesto a JxC por encima de las singularidades y tenemos que seguir así. Falta mucho tiempo y no sería bueno para el proyecto no trabajar en equipo y no tratar de generar la ampliación. La penetración política, la capilaridad, esa es la tarea. No creo que vengan tareas de pensar quién va a ser candidato a presidente, falta mucho tiempo. Son cuestiones que se van a resolver más adelante”, dijo la exfuncionaria.

