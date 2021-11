Qué es la anosognosia: la enfermedad que Facundo Manes le diagnosticó a Alberto Fernández

El diputado electo Facundo Manes analizó la reacción de Alberto Fernández tras el resultado electoral, lo cual significó un fuerte golpe para el oficialismo: el Frente de Todos quedó 9 puntos debajo de Juntos por el Cambio; en dos años, perdieron el 40 por ciento de los votos respecto del capital que tenían; y fueron derrotados en la provincia de Buenos Aires, la sede central de su proyecto de poder. Peso a esto, el Presidente lo vive como una victoria, al punto de que convocó a festejar el triunfo este miércoles en la Plaza de Mayo.

Tras ello, y valiéndose de su especialidad: la neurociencia, el radical conversó con FM Futurock, y dijo que el jefe de Estado “tiene anosognosia”. Y explicó: “En la neurología hay algo que se llama anosognosia, y significa no reconocer el problema y cuando un paciente no reconoce el problema, no va a poder encarar la rehabilitación”.

“Me da una sensación de sorpresa que el Gobierno festeje, porque no ganó. No reconocen la situación, hubo casi 10 puntos de diferencia. Fue un triunfo claro de Juntos por el Cambio, por primera vez ante un peronismo unido”, siguió Manes. Y remató: “No hay nada para festejar, nadie tiene que estar contento en un país con la mitad de la población en la pobreza”.

La anosognosia es un trastorno cognitivo que impide tomar conciencia de la propia enfermedad. Según se explica en el blog de la Fundación Pasqual Maragall, organización centrada en la investigación sobre el Alzheimer, se trata de “la incapacidad de introspección para percibir y reconocer una enfermedad que uno mismo padece”.

Desde esta entidad detallan que “el término proviene del griego y está formado por la conjunción del prefijo a (no, o sin), nosos (enfermedad) y gnosis (conocimiento), o sea: ‘sin conocimiento de enfermedad’”.

Y añadien: “La anosognosia es un síntoma que puede aparecer en diferentes patologías, trastornos o enfermedades, como en la esquizofrenia, el trastorno bipolar, tras algunos tipos de ictus u otras lesiones cerebrales; y en muchos casos de demencia, como suele ser habitual en la enfermedad de Alzheimer”.