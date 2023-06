Bullrich, tras las elecciones en Córdoba: “Felicito a los que ganaron después de más de 30 años de gobierno peronista”

escuchar

La precandidata a presidente por Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, felicitó a través de las redes sociales a los candidatos de su espacio que vencieron este día en las elecciones municipales que se realizaron en la provincia de Córdoba. “Felicito a los que ganaron después de más de 30 años de gobierno peronista”, escribió la precandidata.

El mensaje de Bullrich llega en el contexto en que su contendiente para acceder a la presidencia en JxC, Horacio Rodríguez Larreta, quiere incorporar a ese espacio político a Juan Schiaretti, el actual gobernador peronista de Córdoba. En este sentido, la dirigente de JxC escribió: “No vamos a entregar Córdoba a los acuerdos de cúpula”.

Más tarde, en diálogo con Luis Majul, la precandidata se refirió duramente a sus contrincantes dentro de JxC, Rodríguez Larreta y Gerardo Morales: “Son amigos de Massa”.

Este domingo, en 80 municipios cordobeses, nuestros candidatos se jugaron por un cambio profundo, de fondo y sin tibieza.



“Este domingo, en 80 municipios cordobeses, nuestros candidatos se jugaron por un cambio profundo, de fondo y sin tibieza. Lo hicimos siguiendo nuestros principios y así gobernaremos”, escribió Bullrich en el primer tuit de un hilo que publicó en su cuenta.

“Los felicito: a los que ganaron después de más de 30 años de gobierno peronista y a los que dieron batalla para cambiar un modelo de poder en Córdoba”, continuó la dirigente y sentenció: “No vamos a entregar Córdoba a los acuerdos de cúpulas”.

Más adelante, en el resto de los mensajes que publicó en su hilo, la precandidata fue enumerando cada uno de los lugares donde JxC logró resultados alentadores en la provincia mediterránea. “En la comuna Puesto Castro, en el departamento Río Seco, en el norte de Córdoba, ganó la lista de Juntos por el Cambio después de 30 años de gobierno peronista. El nuevo presidente comunal será Rodolfo Ganz”, escribió.

“En Santa Rosa de Calamuchita, en el departamento Calamuchita, ganamos después de 32 años de gobierno peronista. Eduardo “Tata” Martín será el intendente en esta localidad cordobesa”, posteó en otro tuit la exministra de Seguridad de la Nación.

En el mismo sentido, la precandidata escribió sobre lo ocurrido electoralmente en el departamento Pocho, en Villa Quilinzo, en Valle Hermoso, en Jovita y en Huinca Renancó y Genral Roca, donde también JxC obtuvo las intendencias, derrotando a candidatos peronistas o kirchneristas.

El domingo por la noche, en diálogo con Luis Majul en La Cornisa, se volvió a referir a las elecciones en Córdoba y al posible acuerdo de JxC con Schiaretti, pero fue más allá. “Si el 24 de junio se cierra un acuerdo donde está adentro el peronismo de Córdoba, el 25 perdemos Córdoba porque el 25 se juega (Luis) Juez la elección”, señaló.

“Hoy ganamos comunas en Córdoba que hacia 30 años ganaba el peronismo -continuó-. ¿A qué le estás ganando en Córdoba? Lo que está viendo la gente es que el cambio es JxC que hoy, en medio de esta confusión, fueron a elección e igual ganaron en lugares donde hay un poder de más de 25 años”.

Al referirse a lo que significaba la posible incorporación de Schiaretti y las diferencias con Rodríguez Larreta, la precandidata señaló: “Hay un tema muy de fondo. Quiero decir a toda la sociedad que confíen en que yo no voy a entregar el cambio que hoy está en una situación de riesgo”.

“La Argentina necesita un programa de cambio muy de fondo. Si terminamos siendo una cosa vaga, imprecisa, donde viene uno y defiende leyes sindicales como están, o el modelo político tal cual está, todo para sumar qué. La suma de partes distintas da menos que un todo”, añadió la dirigente.

Más adelante, Bullrich fue directa sobre su contrincante electoral: “¿Quién es Larreta o (Gerardo) Morales para decir públicamente quien entra o no a JxC haciendo pública una situación que no se ha resuelto en el seno de JxC? Yo no hago ruido. Le digo a la gente que Patricia Bullrich y todo el equipo de Patricia Bullrich va a ser la esencia del cambio y no vamos a negociar”.

“Juntos por el Cambio no puede ser una ameba sin forma”, aseveró luego la precandidata y aseguró que va a luchar para que “Juntos por el Cambio no se transforme en una frustración más en la vida de los argentinos”.

Sobre el final de este tema, y al referirse a sus contrincantes en la interna de JxC, Bullrich señaló sin tapujos: “Ellos son amigos de (Sergio) Massa. Son Massa. Discuten sobre un modelo que es el mismo que dice Massa”, señaló la precandidata sobre Larreta y Morales, en referencia al actual ministro de Economía de la Nación.

La idea de incorporar a Schiaretti

Una reunión exprés del viernes de la mesa nacional de JxC en la Casa de Jujuy fue la que desató una fuerte crisis en el conglomerado opositor a tan solo diez días para el cierre de alianzas electorales. La intención de Rodríguez Larreta y Morales de activar una discusión interna sobre la posibilidad de incorporar al espacio a Juan Schiaretti generó un fuerte rechazo del sector de Pro que responde a Bullrich y Mauricio Macri, que ya le puso un freno a la inclusión de José Luis Espert. El conflicto, además, provoca también rispideces en JxC de Córdoba, donde Luis Juez pretende desbancar al peronismo en los comicios del 25 de junio próximo.

