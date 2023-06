Patricia Bullrich, terminante contra la entrada de Schiaretti a Juntos por el Cambio: “No vamos a entregar a nuestra gente en Córdoba”

escuchar

La precandidata a presidenta de Pro Patricia Bullrich se pronunció contra la incorporación del gobernador cordobés, Juan Schiaretti, a las PASO de Juntos por el Cambio, como promueve el ala más dialoguista de la fuerza opositora, comandada por Horacio Rodríguez Larreta y Gerardo Morales.

“Me parece que una cosa es ampliar y otra amontonar. El día 25 de junio tenemos una elección en Córdoba y 88 lugares donde competimos con Schiaretti y la gente está con una confusión enorme. Estas cosas de último momento generan mescolanza. No vamos a entregar a nuestra gente en Córdoba que está luchando para ganarle a Schiaretti, que está hace 24 años”, aseguró Bullrich en declaraciones a CNN Radio.

Al ser consultada sobre la posibilidad de que una alianza con el gobernador cordobés para lograr gobernabilidad en una eventual gestion de Juntos por el Cambio, la ex ministra de Seguridad señaló: “El acuerdo de gobernabilidad se puede hacer sin destruir lo que construimos hasta ahora en Córdoba. Si hacemos esto, vamos a perder en Córdoba. Esto parece que se da más por la necesidad de algunos dirigentes”.

“Es un problema de que algunos quieren decidir sin que se discuta. Yo me enteré por los diarios. Acá se está generando ruido de quienes están tratando de dar vuelta una elección que todos saben que tenemos más apoyo popular. A mí no me gusta discutir esto. Estoy trabajando para ganar una elección y le muestro a la gente un camino clarito. ¿Qué leyes votó Schiaretti con nosotros? ¿Qué leyes votó con el kirchnerismo? Córdoba votó para sacarle fondos a la Ciudad y votó impuestos tras impuestos”, señaló Bullrich, tajante.

Larreta, a favor de ampliar pero con una aclaración

Por su parte, el otro presidenciable de Pro, Horacio Rodríguez Larreta, quiso mostrar mesura y dejó la decisión en manos de la mesa de Juntos por el Cambio. No obstante, dijo que está a favor de sumar otras fuerzas a la coalición opositora.

“Yo siempre estuve con vocación de ampliación en Juntos por el Cambio. Después los nombres en particular los tiene que discutir la mesa. Soy muy respetuoso del procedimiento. Hay que discutir los nombres en la mesa de presidentes de los partidos, de la que yo no participo”, aseguró el jefe de Gobierno porteño también en CNN Radio.

Sin embargo acotó: “Quiero dejar en claro para que no haya confusión: mi candidato en Córdoba es Luis Juez y De Loredo para la ciudad. Estamos trabajando bien juntos”.

Qué ocurrió

Una reunión exprés del viernes de la mesa nacional de Juntos por el Cambio (JxC) en la Casa de Jujuy desató una fuerte crisis en el conglomerado opositor cuando faltan diez días para el cierre de alianzas electorales. La intención de Rodríguez Larreta y Morales de activar una discusión interna sobre la posibilidad de incorporar al espacio a Juan Schiaretti generó un fuerte rechazo del sector de Pro que responde a Bullrich y Mauricio Macri, que ya le puso un freno a la inclusión de José Luis Espert. El conflicto, a su vez, hace crujir el tablero de JxC en Córdoba, donde Luis Juez pretende desbancar al peronismo en los comicios del 25 de junio próximo.

“No nos podemos convertir en una secta y achicarnos cada día más. Nos tenemos que ampliar. Les pido a los que están subidos a la agresión que bajen un cambio”, remarcó Morales ante la consulta de LA NACION. El jefe de la UCR y precandidato a presidente advierte que JxC debe salir de la “meseta” en la que, considera, quedó inmerso por la interna entre Bullrich y Larreta y recuperar la iniciativa política ante la consolidación de Javier Milei (La Libertad Avanza) como tercera fuerza en el escenario electoral. Por eso, promueve la incorporación de Schiaretti, que pide armar un “frente de frentes” para competir en las PASO, y hasta la modificación del nombre de la principal alianza opositora. Al tanto del resquemor que despierta su idea en una fracción de Pro, Morales acusa a los bullrichistas y macristas de tener una “mirada mezquina”: cree que solo piensan en ganar la interna de agosto y no en construir una alternativa de gobierno. Para Morales, será crucial la disputa con Milei por las bancas de legisladores nacionales, porque entiende que JxC debe garantizarse una mayoría sólida en ambas cámaras del Congreso para sancionar proyectos.

Esta sábado por la tarde, Bullrich salió al cruce del intento de habilitar el ingreso de Schiaretti: “Es una cosa tirada de los pelos, inventada por quienes tienen miedo de perder las PASO. Lo digo con claridad porque a mí me gusta ser auténtica. Esto es una bomba en medio de la elección en Córdoba”, enfatizó en diálogo con Radio Rivadavia. La exministra precisó que esa rama interna del PJ podría firmar un acuerdo parlamentario con JxC después de las elecciones de octubre si coinciden con la plataforma programática de la coalición.

En tanto, la fuerza de Elisa Carrió (Coalición Cívica) y Miguel Ángel Pichetto (Encuentro Republicano Federal) avalan la intención de discutir una ampliación y no descartan a priori a el caso de Schiaretti, aunque expresan dudas por el escenario de Córdoba. En cambio, ya dieron el visto bueno para anexar a Espert.

La jugada orquestada por el ala moderada de JxC -Larreta, Morales y Martín Lousteau- vuelve a poner en evidencia las diferencias en la cúpula opositora respecto de cuál deber ser la estrategia electoral para enfrentar al kirchnerismo y agita el debate sobre la identidad del espacio. El gobernador de Jujuy y jefe de la UCR se puso al frente de la maniobra para ampliar la base de sustentación del principal bloque opositor con vistas a los próximos comicios. No solo pretende allanar el desembarco de Schiaretti, sino también del Partido Socialista, que tiene injerencia en Santa Fe. Con la idea de buscar consensos en la UCR, habló esta semana con Gustavo Valdés, Facundo Manes, Mario Negri, Ernesto Sanz y Maximiliano Abad. Y el viernes planteó el tema en la reunión de los jefes partidarios de JxC. Lo escuchó, vía Zoom, Federico Angelini, titular de Pro. En esa cumbre de la mesa nacional del espacio -en la que también participaron Pichetto y Maximiliano Ferraro (CC)- acordaron que se reunirán el próximo lunes en la sede del Comité Nacional de la UCR con los apoderados y coordinadores de cada partido para avanzar con el debate sobre la integración de alianzas de cara a las próximas elecciones, y definir los posibles ingresos de Espert y Schiaretti.

Apenas trascendió la información, referentes del ala de JxC que lideran Macri y Bullrich, como Laura Rodríguez Machado, Hernán Lombardi, Federico Pinedo, Juan Pablo Arenaza, Oscar Aguad, Paula Bertol o Damián Arabia, entre otros, salieron a rechazar de plano la posibilidad de avalar una alianza con Schiaretti, aliado de Florencio Randazzo y Juan Manuel Urtubey. Incluso, Ricardo López Murphy (Republicanos Unidos), socio de Bullirch, recordó que los diputados que responden al gobernador de Córdoba votaron a favor del recorte de fondos de coparticipación a la ciudad de Buenos Aires en el Congreso.

En el campamento de Bullrich y Macri acusan a Morales y Larreta de intentar reeditar la discusión opositora de las elecciones de 2015, cuando el Pro y la UCR evaluaron un pacto con Sergio Massa. Sospechan que pretenden cambiar la configuración de la principal coalición opositora. Y creen que el consultor Guillermo Seita está detrás de la movida. “Quieren armar otra cancha, porque en la de JxC están perdiendo”, afirma un dirigente que orbita cerca de Macri. En rigor, la discusión sobre Schiaretti está atravesada por la tensión entre los que creen que JxC debe tener una identidad más nítida, ligada a las históricas banderas y recetas liberales de Pro, y aquellos que apuestan a una construcción de una coalición más amplia para garantizar la gobernabilidad y darle sustentabilidad a un plan de reformas estructurales ante un eventual regreso al poder.

“Reflexionen sobre lo que necesita el país. Se requieren grandes acuerdos para resolver los problemas de los argentinos. Macri hasta hace dos meses lo loaba a Schiaretti y propuso en algún momento su incorporación. Ahora, ¿cuál es el reparo? ¿Una especulación interna? Eso es quedar atrapado en una mirada bastante estrecha, corta y mezquina de lo que necesita el país”, enfatizó Morales a este medio.

El jefe de la UCR consideró que la Argentina requerirá consensos y acuerdos, y “una oposición mucho más fuerte que se haga cargo del gran quilombo que dejaré el Frente de Todos” en materia económica y financiera.

Malestar en Córdoba

La pretensión de debatir la incorporación de Schiaretti generó una fuerte preocupación y malestar en el esquema de JxC en Córdoba. Advierten que el movimiento de fichas en pleno proceso electoral puede generar confusión entre los votantes y disminuir las posibilidades de la oposición de vencer al delfín de Schiaretti, Martín Llaryora, en los comicios del 25 de junio. Un día antes de esa contienda cerrará el plazo para la inscripción de listas nacionales. Intuyen que el gobernador de Córdoba “amaga” con sumarse a JxC para seducir a un electorado que suele ser refractario al kirchnerismo. Juez y Rodrigo de Loredo, candidato a intendente de la ciudad de Córdoba, le habían transmitido su preocupación a Larreta hace una semana, cuando el jefe porteño visitó la provincia.

El precandidato de Pro minimiza las chances de que Schiaretti ingrese a JxC antes de las PASO, pero sus estrategas empujan la maniobra en las sombras. En conversaciones privadas Larreta llegó a plantear que la postulación de Schiaretti le podría sacar votos a él en la interna y complicar el acuerdo con un sector de la UCR para la fórmula. Sin embargo, sus rivales en Pro sospechan que Larreta imagina a Schiaretti como su compañero en el binomio presidencial en caso de que logre su ingreso. Es parte del promocionado acuerdo del 70% que anhela poner en marcha el jefe porteño si llega a la Casa Rosada. Es más: Larreta procura seducir a otros posibles caídos del Frente de Todos, como Sergio Uñac, para darle musculatura a un eventual gabinete en 2024.

En el entorno del jefe porteño buscan relativizar las chances de que se concrete un pacto con el “Gringo”. “Nada de esto es electoral, sino para el día después de los comicios. El candidato de Horacio en Córdoba es Juez”, afirman desde la cúpula de Uspallata. Hubo otro movimiento de Larreta en las últimas horas que encendió las alarmas en el tablero de Bullrich: se reunió con el sindicalista Claudio Vidal en Santa Cruz, quien reclama ingresar a JxC de la mano del larretismo, pero su figura es resistida por la UCR local y el resto de los socios.

Por su parte, Schiaretti llamó a superar “la grieta” y ratificó que pretende armar “una nueva alianza política” para enfrentar al kirchnerismo y Milei. Habló de buscar consensos en torno a un programa para construir un gobierno de “unidad nacional”. Dicho de otro modo: plantea una reformulación de JxC.

LA NACION