La compañera de fórmula de Milei rechazó la venta de órganos

escuchar

La precandidata a vicepresidenta Victoria Villarruel (La Libertad Avanza) se diferenció de su compañero de fórmula Javier Milei y rechazó la venta de órganos. Aseguró que esa polémica alternativa no es parte de la propuesta del espacio libertario, a pesar de que el diputado señaló el año pasado que se trataba de “un mercado más”.

“El tema de la venta de órganos no es una política de La Libertad Avanza. No está contemplado que nosotros vayamos a proponerlo. Es simplemente un tema que se ha dado en una conversación de tipo filosófico. Yo ya he expresado que no estoy a favor de eso y que no considero que el cuerpo humano sea una mercancía” , opinó Villarruel, en declaraciones a CNN Radio.

La compañera de fórmula de Milei descartó con sus declaraciones que la venta de órganos sea una iniciativa que La Libertad Avanza lleve “al Congreso”. Villarruel, al igual que Milei, es diputada nacional.

El año pasado, el economista liberal había generado polémica al considerar que la venta de órganos constituía “un mercado más”. En esa oportunidad, subrayó: “Mi primera propiedad es mi cuerpo. ¿Por qué no voy a poder disponer de mi cuerpo?”.

Hace un mes, Milei retomó su planteo, aunque lo hizo en otros términos. “Hay 7500 personas sufriendo, esperando los trasplantes, hay algo que no está funcionando bien”, sostuvo. “Lo que propongo es buscar mecanismos de mercado para resolver este problema”, añadió.

Las diferencias entre Milei y sus candidatos no paran de sumarse. En Tucumán, Ricardo Bussi ya advirtió que está en contra de eliminar la coparticipación federal, otra de las propuestas de Milei. Diana Mondino, candidata a diputada nacional en la ciudad de Buenos Aires, alejó toda posibilidad de eliminar el Banco Central, una de las banderas centrales del candidato presidencial de La Libertad Avanza.

LA NACION