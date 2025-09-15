Buscarán que Milei tenga más “contacto con la gente” durante la campaña electoral

El Gobierno planea que en las semanas que restan rumbo a las elecciones generales del 26 de octubre, el presidente Javier Milei “baje al territorio” para “recuperar la épica” de la campaña presidencial de 2023, que lo llevó a convertirse en mandatario, según describen en la sede gubernamental.

La decisión es parte de la estrategia que el oficialismo empezó a delinear esta semana en diferentes reuniones y mesas que se implementaron para revertir, de cara a los comicios de octubre, el duro resultado electoral del último domingo. En el que La Libertad Avanza (LLA) quedó 13 puntos por debajo de Fuerza Patria. que aglutinó a las distintas tribus del peronismo.

“El presidente liderará la campaña en primera persona”, dijo una alta fuente de la Casa Rosada a LA NACION. “Hay que volver a la épica de 2023″, completó.

La agenda de campaña podría comenzar a definirse entre este lunes y martes, cuando se realicen las segundas reuniones de mesa política nacional y la de la provincia de Buenos Aires, definieron otras fuentes al tanto de la organización. Y ahí comenzar a delinear el itinerario que contará con la presentación del mandatario.

Esas bajadas en las que el Presidente buscará “tener contacto con la gente” se espera que tengan la impronta de lo que fue la última campaña presidencial, pero en un marco de mayores medidas de seguridad que por entonces. En especial después de los incidentes de Lomas de Zamora, donde la caravana presidencial fue atacada con el lanzamiento de una piedra, y el mandatario y su comitiva debieron ser evacuados en medio de un operativo de Casa Militar y la División Custodia Presidencial, que se encarga de su cuidado.

Para eso, en principio, entre otras medidas que se mantienen bajo hermetismo, se piensa en bajar al territorio en lugares más afines al oficialismo. Si bien el esquema aún no está diagramado, algunas de las paradas podrían ser Córdoba, Corrientes, Santa Fe y Mar del Plata, entre otros puntos del país.

“Se necesita estar otra vez cara a cara con la gente y explicarles en primera persona por qué se vinieron haciendo las cosas que se vinieron haciendo. El Presidente quiere estar en el cara a cara. Su idea es liderar en primera persona“, dijeron fuentes oficiales.

“Tenemos que recuperar la épica del 2023 y hay explicar en primera persona que vamos por el camino correcto”, resaltó un funcionario en diálogo con LA NACION al tiempo que planteó la idea de retomar el contacto mano a mano con la sociedad es también con el objetivo de reconstruir los cimientos de su condición de outsider, que en 2023 lo llevó a la presidencia.

La decisión de estar más cerca de la gente y explicar las medidas que se vinieron tomando surge después de las autocríticas que se hicieron en las últimas horas en el marco de mesa política ampliada de la provincia de Buenos Aires.

La Alianza La Libertad Avanza Provincia de Buenos Aires emitió un comunicado la semana pasada a través de su cuenta de la red social X en el que explicó que “durante la reunión, todos los integrantes coincidieron en realizar una profunda autocrítica por no haber explicado de una mejor manera la recompensa por el sacrificio que los bonaerenses están haciendo en este proceso de cambio que lidera el Presidente Javier G. Milei”.

¡NUEVA MESA DE LLA PBA!



La Libertad Avanza de la Provincia de Buenos Aires llevó a cabo la primera reunión de la nueva mesa política del espacio de cara a las próximas elecciones legislativas del mes de octubre. El objetivo perseguido es mejorar el trabajo que se realizó… — Alianza La Libertad Avanza - PBA (@LLAenPBA) September 9, 2025

En el palacio de gobierno también deslizaron que podría haber menos presencia de “motosierra” en la campaña, ícono de la campaña de 2023.

El oficialismo tiene por delante el desafío de torcer, en los próximos 43 días, el duro resultado de este domingo 7 de septiembre, en el que quedaron a más de 13 puntos por debajo de Fuerza Patria, la coalición que reúne a diferentes tribus peronistas.

Agenda internacional

En la diagramación de la campaña se colará también la agenda internacional del mandatario, que viajará próximamente a Paraguay, donde podría concretar una nueva bilateral con su par de ese país, Santiago Peña, y aprovechar su paso por Asunción para participar de una nueva edición de la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC).

En tanto que para la última semana del mes, el mandatario viajará a Nueva York, para participar de la Asamblea General de la Organización Naciones Unidas (ONU), tal como lo hizo el año pasado.