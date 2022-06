Cafiero, sobre el avión: “Los elementos de la investigación los tiene la Justicia, no el Gobierno”

NUEVA YORK.- Santiago Cafiero responde siempre de la misma manera a las preguntas sobre el avión Boeing 747 venezolano, varado en Ezeiza, con presuntos nexos con la Guardia Revolucionaria de Irán: las respuestas al cúmulo de interrogantes que despierta la trama las dará la investigación de la Justicia, no del Gobierno .

“Los elementos de la investigación los tiene la Justicia, no los tiene el Gobierno”, dice Cafiero, en una entrevista con LA NACION y otros medios argentinos en la sede de la Misión Permanente de la Argentina en las Naciones Unidas, luego de renovar el reclamo argentino por las Islas Malvina s.

El canciller negó que el Gobierno haya cambiado de posición, a pesar de las múltiples hipótesis que brindaron públicamente varios funcionarios, como el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, y el interventor en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Agustín Rossi. Cafiero evitó decir si el avión está vinculado al terrorismo o si representa un riesgo para el país, y ante cada interrogante siempre apuntó en la misma dirección: los tribunales.

“El Gobierno va a cumplir la resolución judicial”, indicó. “A cualquier funcionario del gobierno nacional que le pregunten qué va a hacer la Argentina cuando hay una investigación judicial, lo que va a decir es que va a cumplir lo que otro poder que está haciendo la investigación determine y resuelva qué hay que hacer”, insistió.

–¿El avión está vinculado al terrorismo?

–Insisto con esto. La investigación hoy tiene secreto de sumario y el Estado, el Poder Ejecutivo no tiene elementos para determinar eso. Los elementos los tiene el juez, para tomar una decisión y definir qué pasa con el avión y su tripulación.

–Pero Mahan Air fue sancionada por EE.UU. La vincularon con Irán, Hezbollah y actividades terroristas. Conviasa también fue sancionada. ¿Eso no indica que el avión representa un riesgo a la seguridad nacional?

–Nosotros hoy no tenemos elementos de la investigación. El Gobierno no tiene elementos de la investigación. Los elementos de la investigación los tiene la Justicia, no los tiene el Ejecutivo.

–¿No creen que el avión es un riesgo?

–No es un tema de creencia. Es un tema de que no tenemos los elementos porque los elementos los tiene la Justicia, no los tiene el Estado nacional.

Santiago Cafiero durante la sesión del Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas Cancillería

–Pero sí hay elementos públicos, las sanciones, la alerta de Paraguay, el avión voló por el país sin GPS.

–Si, ¿pero eso está en el expediente judicial o no? La investigación la está llevando adelante la Justicia y esa investigación es la que va a determinar y va a tener la respuesta para todo lo que me están preguntando. El Gobierno no tiene respuestas para eso porque no está llevando adelante la investigación. Y los elementos son elementos que si bien dicen que son de público conocimiento, hay que ver cuáles de esos elementos está tomando el juez como información fidedigna para la investigación.

–¿No les causa alarma, inquietud?

–El Gobierno actuó. Con detener el avión y con dar cuenta a la Justicia. La Justicia después tomó intervención. Eso hace el Poder Ejecutivo.

–Pero el avión llegó y se fue. Y después volvió porque Uruguay lo rechazó. Recién ahí quedó varado.

–Porque las fuerzas de seguridad no tenían la información en ese momento. Cuando el avión entró no había información de que no podía entrar a la Argentina. La autoridad aeronáutica argentina no tenía esa información, por eso lo dejaron entrar. Después, ¿qué sucedió? Cuando se despertaron algunas sospechas, irregularidades, yo no sé bien qué fue lo que pasó, las fuerzas de seguridad retienen el avión y le dan procedimiento a la Justicia. Y hoy todas las respuestas que ustedes quieren están en un expediente judicial. No las tiene el Gobierno, no las tiene el Estado nacional.

–¿No se alarman con que la Argentina no tuvo esa información y dejó entrar al avión? ¿Algo falló?

–No opino sobre ese tema. Estás suponiendo… o sea, ya tenés la sentencia de la investigación.

–No, pero a otros países no lo dejaron entrar, y a la Argentina sí.

–Vuelvo a insistir. Las respuestas que ustedes quieren están en un expediente judicial que tiene secreto de sumario. Yo no tengo elementos para saber qué es lo que el juez y el equipo de investigación está matizando para decir qué información es correcta, qué información tiene, con qué información va a llegar a una resolución. Está en un expediente. Ni yo ni ustedes lo conocen.

–¿Tuvo contacto directo con funcionarios de EE.UU. o de Israel sobre el avión?

–No.

–¿Alguien más del Gobierno?

–La Cancillería, no.

–¿Les preocupa las implicancias que pueda tener?

–La Argentina todavía al día de hoy no ha tenido ninguna comunicación de parte de un país que implique ningún tipo de objeciones con lo que la Justicia está haciendo, o con lo que el Poder Ejecutivo hizo o hace. Hasta ahora, desde el punto de vista de la política exterior, no hemos tenido ninguna comunicación ni relación con el caso.

–Israel dijo que está preocupado, y EE.UU. lo está siguiendo. ¿Eso qué les dice?

–Hubo un requerimiento de información de la Justicia, que está llevando adelante la investigación, y ese requerimiento lo deben estar evaluando. Son expedientes que el Ejecutivo no conoce. Hay división de poderes en la Argentina.

–¿Hay algún debate interno en el Gobierno?

–Es que todavía no tenemos información de cuál es la resolución de la investigación. No sabemos. Eso lo tiene la Justicia y no hay que apresurarse. No tenemos información de la investigación judicial. Cuando se termine la investigación judicial, se sabrá.

–¿La interna del Frente de Todos condiciona la política exterior?

–Las diferencias sobre el debate interno que tenemos en nuestro frente, que no se ocultan ni mucho menos, sino que cada uno las expresa con libertad, nos parece que no tiene un correlato con la política exterior. La Argentina tiene una posición firme sobre la defensa de los derechos humanos, los alerta sobre las violaciones de derechos humanos. Nosotros venimos con una política exterior consecuente con los valores de la Argentina, su historia y nuestro espacio político.

–¿Qué esperan de la reunión con Joe Biden?

–Lo primero y principal -y creo que es fundamental- es fortalecer el vínculo bilateral. Ese es el desafío. Tenemos la oportunidad con la administración Biden. Hay una interrelación comercial y económica que queremos intensificar, y tenemos un déficit en la balanza comercial que precisa de más inversiones en la Argentina.