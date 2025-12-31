Cambia el tribunal que decide sobre el régimen de detención de Cristina Kirchner: podría favorecer a la expresidenta

La defensa de la expresidenta Cristina Kirchner, internada mientras se recupera de una operación de peritonitis, apuesta a que en enero, cuando comience la feria judicial, puedan flexibilizarse las condiciones en las que ella está cumpliendo su condena a seis años de prisión en el departamento de San José 1111, en Constitución. Así lo informaron a LA NACION fuentes de la causa. El argumento es que durante enero no intervendrán dos camaristas que votaron en contra de los pedidos de la exmandataria.

Mientras sigue internada en el Sanatorio Otamendi, sin una fecha prevista para el alta, Cristina Kirchner viene pidiendo que se amplíe su régimen de visitas, que le quiten la tobillera electrónica que controla sus movimientos en su vivienda y que se le permita ampliar las dos horas que tiene permitido subir a la terraza.

Todos estos planteos ya los efectuó ante el Tribunal Oral Federal N° 2, que es el que la condenó, pero fueron rechazados.

En cuanto a las visitas, el tribunal las restringió a tres personas, durante no más de dos horas y tres veces por semana. Fue luego de una reunión masiva con nueve economistas en la casa de San José 1111.

El juez de la Cámara de Casación Penal Mariano Borinsky

También rechazó ampliar la lista de visitas automáticas e incluir a Alicia Kirchner, a las hijas de ella, Romina y Natalia Mercado, y al exministro Juan Martín Mena, su asesor jurídico personal, entre otros.

Ante el rechazo del tribunal, su abogado Alberto Beraldi planteó recursos y llegó en apelación con sus pedidos hasta la Cámara de Casación Penal. Lo mismo hizo la fiscalía con su reclamo para que se le impida el uso de la terraza.

Los jueces de la Cámara Federal de Casación que hasta ahora resolvieron en su caso son Mariano Borinsky, Diego Barroetaveña y Gustavo Hornos, de la Sala IV.

La jueza Ángela Ledesma

Pero el viernes 1° de enero cambia la integración de la Sala e intervendrán los jueces que estarán de turno durante la feria judicial.

Estos son Borinsky, Angela Ledesma, Guillermo Yacobucci, Javier Carbajo y Juan Carlos Gemignani. De todos ellos, Gemignani y Carbajo están excusados de intervenir en esta causa.

Con lo que la sala que deberá decidir está integrada por Borinsky, Ledesma y Yacobucci. Borinsky ya votó en este caso, y lo hizo en favor de flexibilizar las condiciones de detención de la expresidenta.

Votó en contra, por ejemplo, del uso de la tobillera, pero su posición quedó en minoría porque se impuso el criterio de sus colegas Barroetaveña y Hornos. También fue más flexible con la concesión de permisos para recibir visitas.

Consideró que la expresidenta cuenta con custodia permanente de la Policía Federal Argentina y que los dispositivos electrónicos son recursos penitenciarios limitados.

Sin embargo, nada asegura que el juez siga manteniendo esas posturas, después de que la Corte Suprema de Justicia se pronunció y rechazó el planteo de Beraldi sobre la tobillera porque dijo que no estaba adecuadamente fundamentado.

El planteo del abogado se basaba en la disidencia del juez Borinsky, que había sostenido que la tobillera era innecesaria para alguien con custodia policial permanente, figura pública sin riesgo de fuga y en un contexto donde las tobilleras disponibles son escasas.

También la Corte habló del régimen de visitas, pero aquí no fue taxativa. Dijo que era inoficioso pronunciarse.

Incluso puede cambiar la postura con el uso de la terraza, ya que cuando la expresidenta sea dada de alta, deberá, por ejemplo, tener un espacio para su adecuada rehabilitación.

El criterio de Borinsky, más flexible que el de sus colegas ausentes por vacaciones, puede provocar cambios en las condiciones de detención de la expresidenta.

Sobre todo, si se considera que lo acompañará en la feria la jueza Ángela Ledesma, más sensible a las garantías de los presos condenados, aun en prisión domiciliaria.

El tercer juez, Guillermo Yacobucci, tiene posturas más duras en cuanto al régimen de prisión domiciliaria y suele votar en disidencia con Ledesma en la sala donde actúan juntos.

Por eso, no sería extraño pensar en una votación dos a uno, que podría favorecer, aunque sea parcialmente, la manera en que la expresidenta está cumpliendo su condena por la causa Vialidad.