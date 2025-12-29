Qué se sabe del estado de salud de Cristina Kirchner

Hace más de una semana que la expresidenta Cristina Kirchner permanece internada en el sanatorio Otamendi, tras ser operada de un cuadro de apendicitis. Según el último parte médico del que se tenía conocimiento, seguía hospitalizada ya que presentaba "síntomas compatibles con íleo posoperatorio”, un cuadro que se caracteriza por la ausencia transitoria de la función intestinal luego de una intervención quirúrgica.

“Informamos que la Dra. Cristina Fernández de Kirchner continúa su evolución del cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada”, comunicó un parte difundido el pasado viernes por la tarde. “La paciente presenta síntomas compatibles con íleo posoperatorio. Se realizó tomografía computada de abdomen que confirma el diagnóstico. Se implementaron las medidas de soporte correspondiente esperando la resolución del mismo”, aclaró luego.

Carteles y simpatizantes acompañando a Cristina Fernández de Kirchner. Sanatorio Otamendi Nicolás Suárez

En tanto, la expresidenta permanece con antibióticos endovenosos y dieta líquida. Desde el centro de salud privada explicaron que no presentaba fiebre hasta el momento. “Se mantiene la indicación de internación hasta la resolución del cuadro”, sumaron.

Alojada en una habitación individual, recibió la visita de familiares directos, como su hijo Máximo Kirchner, según confirmaron a este medio voceros cercanos al diputado nacional y doble jefe de La Cámpora y el PJ bonaerense. En cambio, se excusaron de certificar que Florencia Kirchner haya visitado a su madre tras la intervención.

La vigilia

Luego de que se conociera la noticia de su internación, grupos de militantes se congregaron en el ingreso al sanatorio —ubicado sobre la calle Azcuénaga al 800— con carteles de apoyo a la expresidenta y permanecen allí desde ese momento. La Policía de la Ciudad apostó dos efectivos en la entrada a la clínica, mientras decenas de personas desplegaron pancartas con leyendas como “nunca caminarás sola” o “Cristina es inocente”.

Los carteles de apoyo a Cristina en la puerta del Otamendi. Nicolás Suárez

En sus redes sociales, Máximo Kirchner posteó una secuencia de imágenes de militantes apostados frente a la clínica y agradeció: “Gracias por quererla, cuidarla y acompañarla siempre”. Los familiares de la expresidenta no se dejaron ver en el ingreso al sanatorio, pero arribaron por un estacionamiento que se conecta directamente con la institución médica.

Los saludos

Desde la cuenta de La Cámpora en la Ciudad le enviaron un saludo por las fiestas acompañado con una serie de imágenes de la militancia en la puerta del sanatorio. En las fotos se puede ver un árbol de Navidad decorado con corazones que tienen frases como “gracias CFK”, entre otras.

Feliz Navidad Cristina. Siempre con vos.✌🏼🩵 pic.twitter.com/8tttO7MGR2 — La Cámpora CABA (@LaCampora_CABA) December 24, 2025

En la misma línea, el ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, saludó a la dos veces mandataria y le deseó una pronta recuperación. Desde La Plata, y en conferencia de prensa, el funcionario que responde al gobernador Axel Kicillof dijo: “El día sábado, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner tuvo una dolencia, que terminó con una cirugía, una apendicitis, que por suerte resultó exitosa. Desde el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, le queremos mandar mucha fuerza y desearle una pronta recuperación”.