Cambios en el Presupuesto: Milei aumentó los fondos para las universidades y reforzó las partidas de la SIDE por decreto

A través de un decreto de necesidad y urgencia (DNU), el gobierno de Javier Milei modificó el presupuesto 2026 con un aumento del gasto de más de 4 billones de pesos. Entre otros cambios, la medida contempla un incremento de los fondos destinados a las universidades nacionales e incluye un refuerzo de $49.261 millones en las partidas que recibe la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), que encabeza Cristian Auguadra, un funcionario cercano al asesor presidencial Santiago Caputo.

La decisión 594/2026 fue firmada ayer por el presidente Javier Milei y sus ministros, e incluye refuerzos presupuestarios en más de cien programas.

El gobierno de Milei argumentó que debió reasignar recursos y cargos en distintos organismos para asegurar la continuidad de servicios públicos esenciales y atender las necesidades en materia salarial. Entre los puntos clave se destacan un incremento considerable de fondos que recibe el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, destinados principalmente a la educación superior, las políticas alimentarias y la seguridad social. El Gobierno justificó el refuerzo de los fondos para la Anses -unos 286.580 millones- en la necesidad de financiar los déficits de las cajas previsionales provinciales. La Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social también recibe importantes adicionales para cubrir las prestaciones del programa monotributo social.

EL Gobierno reforzó las partidas presupuestarias de Capital Humano tras el acuerdo con las universidades Ministerio de Capital Humano

A su vez, la modificación del presupuesto 2026 contiene un fuerte ajuste en dos compañías públicas. Se trata de Energía Argentina S.A. (ENARSA), que sufrirá reducción de $238.395 millones en las transferencias destinadas a financiar sus gastos corrientes; y Nucleoeléctrica Argentina S.A., que deberá afrontar una poda de $65 millones en las transferencias para financiar sus gastos de capital. Meses atrás, un escándalo salpicó a las autoridades de esa empresa estatal, que maneja las centrales nucleares del país y fue conducida por Demian Reidel, exasesor de Milei, cuando trascendieron una serie de gastos injustificados con las tarjetas corporativas.

En mayo pasado, la administración de Milei ya había modificado el presupuesto 2026 que se aprobó en el Congreso. En ese momento se dispuso un recorte de casi 2,5 billones de pesos, que contuvo un fuerte ajuste en lo relativo a educación y universidades.

Un mes después, la gestión de Milei abrió una negociación con los rectores y representantes gremiales de las casas de estudios que reclamaban una recomposición salarial y de fondos para el funcionamiento. Finalmente, el 10 de junio, el Ejecutivo firmó un acuerdo que contempló una suba de salarios del 24% y refuerzos para becas y hospitales. La tregua llegó después de que el Gobierno desconociera la ley sancionada y reconfirmada por el Congreso, y cuando todavía se mantienen planteos ante la Corte Suprema de Justicia.

Por eso, el DNU 594/2026 contiene un aumento de 1,32 billones de pesos en las partidas que recibe la Secretaría de Educación, que funciona bajo la órbita de Capital Humano, “a fin de atender gastos derivados de la aplicación de la política salarial en los sectores docentes y no docentes de las Universidades Nacionales y para el Programa Nacional de Becas Estratégicas Manuel Belgrano”.

Otra de las modificaciones relevantes del Presupuesto 2026 es el refuerzo de las partidas que recibe la SIDE, que depende de la Presidencia de la Nación. El monto extra que tendrá el organismo llega a $49.261 millones y se asigna al programa de Información e Inteligencia. La mayoría de esos fondos se destinan a gastos corrientes o para el sostenimiento del personal permanente (salarios, aguinaldo y contribuciones patronales), según se detalla en el anexo 1 del DNU 594/2026. En tanto, se destina un adicional de $7.466 millones para los gastos reservados que manejan los espías.

Cristian Auguadra, titular de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), uno de los beneficiados por la ampliación del gasto

Esa es una de las partidas más relevantes que maneja la SIDE. Debido a su carácter secreto, no se puede hacer público el uso de esos fondos por razones de seguridad nacional. La Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia del Congreso está a cargo de controlar esos gastos. Esta semana, en el debut del karinista Sebastián Pareja como titular de la Bicameral, la comisión parlamentaria de control decidió convocar a Auguadra, director de la SIDE, para fines de agosto.

Por otra parte, según las planillas anexas del decreto 594 firmado por Milei, la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA) recibe un refuerzo presupuestario de alrededor de 638.395 millones de pesos. Entre tanto, el refuerzo total asignado al Poder Judicial asciende a $111.138 millones. El Legislativo también recibirá fondos complementarios por más de 89.421 millones, que están orientados a cubrir gastos de la Auditoría General de la Nación y la administración central.

El decreto, que se publicó hoy en el Boletín Oficial, fue firmado por Milei, Diego Santilli, Pablo Quirno, Carlos Presti, Luis Caputo, Alejandra Monteoliva, Mario Lugones, Sandra Pettovello y Federico Sturzenegger.